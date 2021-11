Sætter ord på brud: - Svært at tale om

For knap to år siden gik Sara Bro på knæ for sin daværende kæreste, Lasse Lund.

Dog kunne hun i oktober i år fortælle, at forlovelsen var brudt, og at parret var gået fra hinanden.

Men ud over hendes opslag på Instagram er det ikke meget, radio-værten har fortalt om bruddet.

Sara Bro er nemlig vært på podcasten 'Hjerteflimmer for voksne', hvor hun taler med kendte danskere om deres problemer med kærligheden.

Men har man lyttet til podcasten de sidste par uger, så har man nok lagt mærke til, at programmets faste indslag med en kærligheds-status fra både vært og gæster har manglet input fra værten.

Det skyldes, at Sara Bro ikke har været klar til at tale om sit forliste forhold før nu.

- Vi har i et stykke tid ikke sagt vores status her i programmet, og det skyldes, at jeg har foreslået, at vi holdt en lille pause fra det, da jeg har brudt op med min kæreste. Det har jeg haft lidt svært ved at tale om, fortæller hun i seneste afsnit af 'Hjerteflimmer for voksne'.

Kan man stadig være venner?

Værten forklarer, at hun først og fremmest skulle finde ud af, hvordan hun selv havde det med bruddet, inden hun var klar til at tale om det. Faktisk er det flere måneder siden, de to gik fra hinanden, lader hun forstå.

Hun understreger dog, at det tidligere kærestepar er på god fod, men at hun alligevel er tvivl om, hvorvidt de kan fortsætte deres venskab.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sara Bro, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

