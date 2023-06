Sætter ord på dødsfald: 'Kommer aldrig over det'

Han havde måske aldrig den helt store hovedrolle i en populær film eller tv-serie, men den i sin tid autodidakte skuespiller Stig Hoffmeyer efterlod sig alligevel et cv på et stykke over 100 roller gennem tiden, da han døde i november 2022 - fortrinsvis biroller.

Til gengæld spillede han en hovedrolle i privaten, for han var gift med skuespillerinden Kirsten Lehfeldt i næsten 50 år.

Det var selvsagt en kæmpe sorg, da han efter længere tids sygdom udåndede i fjor, men nu taler Lehfeldt bare lidt ud om sin relativt nye status som enke.

Det sker i et interview med Billed-Bladet.

- Jeg synes, det går, som man kan forvente. Jeg har stadigvæk meget at leve for, og det er et nyt liv, siger skuespillerinden og fortsætter i samme citat:

- Det er et savn, jeg aldrig kommer over, fortæller hun til ugebladet.

Det sker i forbindelse med Skuespillerforeningens Generalforsamling.

Kirsten Lehfeldt ses her sammen med sin komiker-makker Søs Egelind og sin nu afdøde gemal, Stig Hoffmeyer. Foto: Mogens Flindt

Stig Hoffmeyer blev 82 år gammel, og dødsfaldet indtraf på hospice efter nogen tids sygdom, meddelte familien til Ritzau tilbage i november.

Han var omgivet af både sin hustru, sønnen Oliver og datteren, den kendte skuespillerinde Mille Lehfeldt, da han trak vejret for sidste gang.

Kirsten Lehfeldt er især kendt for sit mangeårige makkerskab med Søs Egelind og tv-fænomenet 'Kongeriget', der gav Danmark ikoniske karakterer som Moster Elly og Dichael samt ølglade Carsten og Helge.

Blandt andet ovenstående succes modtog Lehfeldt og Egelind STORM-prisen for blot fire dage efter Hoffmeyers død i slutningen af november 2022.

Far, mor og datter. Mille Hoffmeyer Lehfeldt stod for første gang på scenen sammen med sine forældre, Kirsten Lehfeldt og Stig Hoffmeyer, da de alle tre spillede med i musicalen 'Cabaret' i 2015. Foto: Stine Bidstrup

Overrækkelsen skete i forbindelse med TV 2 Charlies ''Året der gak', hvor Egelind takkede netop makkerparrets respektive familie for den store støtte:

- Vi har skrevet og produceret og holdt fast i hinanden og troet på os, når ingen andre gjorde det, undtagen vores elskede, elskede familier, lød det ved den lejlighed ligeledes til Billed-Bladet.