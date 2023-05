Sætter ord på overraskende tv-comeback

Rikke Gøransson sætter ord på, hvorfor hun takkede ja til at stå i spidsen for den kommende sæson af 'Paradise'

Rikke Gøransson sætter ord på, hvorfor hun takkede ja til at stå i spidsen for den kommende sæson af 'Paradise'

Det var definitivt slut med 'Paradise Hotel' for Rikke Gøransson, der efter 15 sæsoner som vært på tv-programmet takkede af.

- Jeg tror, det sværeste er at skulle melde ud til fansene, at det definitivt er slut. Det har jeg det lidt svært med, lød det dengang fra tv-værten.

Helt definitivt slut var det dog ikke. For når den kommende sæson af programmet, der nu hedder 'Paradise' ruller over skærmen, så er det med Rikke Gøransson i værtsrollen sammen med Olivia Salo.

Men det var heller ikke nogen nem beslutning for Rikke at vende retur til paradiset, det fortæller hun til Ekstra Bladet, der mødte værten til gallapremieren på filmen 'Love Again' i MovieHouse Hellerup, der bliver afholdt til fordel for Legeheltene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rikke Gøransson vender tilbage til rollen som vært, når 'Paradise' ruller over skærmen. Beslutningen om at sige ja, var ikke helt nem. Foto: Emil Agerskov

Annonce:

- Jeg skulle lige tænke lidt over det, men det gav faktisk ret god mening efter nogle overvejelser og møder, lød det fra Rikke Gøransson, der tilføjede, at hun også lige skulle afstemme med sin medvært Olivia Salo, inden hun endeligt sagde ja.

- Jeg synes, at 'Paradise' og 'Paradise Hotel' kan noget helt særligt, så med de ændringer (på programmet, red), der bliver foretaget, der passer godt til Olivia og mig, så var det en udfordring, jeg synes var fed at tage op, lød det fortsat fra Rikke, der ikke ville ud med, om Viaplay også måtte skure lidt op for lønnen for at få hende tilbage i værtsrollen.

- Det tror jeg ikke, at jeg må svare på, lød det fra Rikke Gøransson, der heller ikke kunne fortælle, hvornår Viaplay ringede og tilbød hende jobbet. Hun fortæller dog, at det var med kort varsel.

Det vides ikke, hvornår i 2023 'Paradise' får premiere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Unge deltagere i realityprogrammet 'Paradise' bliver holdt i et jerngreb uden løn og med risiko for kæmpe bøder. Det viser en kontrakt, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af. Læs hele historien her.