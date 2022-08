Sætter ord på stor overraskelse

Så skete det endelig.

Silas Holst blev lørdag eftermiddag gift med sin kæreste, Nicolai Schwartz, som danseren og skuespilleren har været sammen med siden 2018.

Den flotte bryllupsceremoni fandt sted på Nakkehoved Fyrkro ved Gilleleje, hvor 137 mennesker - også kendte ansigter - var med til parrets store dag på Nordsjælland.

Efter vielsen fik Ekstra Bladet en snak med det nybagte ægtepar, der altså nu kan kalde sig for mand og mand.

- Vi har det så dejligt, og vi er meget glade, lød det fra parret.

- Det var ikke så frygteligt at gå derop (bryllupsscenen, red.) alligevel, som jeg havde frygtet. Det var hyggeligt, fortalte Silas Holst.

- Og da vi går ud, så siger min mor: 'Det regner, skat'. Men så går vi ud, og så begynder solen bare at skinne. Det var bare fantastisk, lød det fra Nicolai Schwartz.

En blond Holst

39-årige Silas Holst kunne onsdag - altså tre dage inden brylluppet - afsløre på Instagram, at han havde farvet sit hår helt blond.

Danseren fortæller, at mange mennesker er vrede over frisuren, men hovedpersonen selv elsker sit nye look.

- Jeg har bare tit et arbejde, hvor folk bestemmer, hvordan jeg skal se ud. Og hvad for noget hår, jeg skal have. Og hvad for noget tøj, jeg skal gå i.

- Jeg tror bare, jeg tænkte, nu havde man lige en sommer og en måned, før man starter prøver på noget nyt. Så havde jeg lige brug for, at der skete noget tosset, som jeg selv bestemte.

Godt nok raser massevis af mennesker over det blonde hår, men Holsts mand elsker skuespillerens nye look.

- Det ser godt ud. Flot. Meget flot.

Silas Holst og Nicolai Schwartz har været sammen siden 2018. Nu er de blevet gift. Foto: Jonas Olufson

Grækenland kalder

Silas Holst og Nicolai Schwartz glæder sig til at starte det nye liv sammen, og det bliver skudt i gang med en bryllupsrejse til den sydøstlige del af Europa.

- Vi flyver søndag nat. Vi prøvede at se, om vi kunne booke noget søndag, men søndag nat tager vi af sted.

- Hvor skal I så hen?

- Til Grækenland. Vi deler den (bryllupsrejsen, red.) lidt op. Grundet danseskolen snart åbner, så bliver vi nødt til at være hjemme lørdag allerede.

- Så vi starter med Grækenland, og så tager vi måske til Maldiverne næste år. Noget i den stil eller et eller andet lækkert.

Silas Holst og Nicolai Schwartz har allerede planlagt en romantisk bryllupsrejse til Grækenland. Foto: Jonas Olufson

Øl og fest

Men før bryllupsrejsen fortsætter festlighederne på Nakkehoved Fyrkro, og ægteparret er ikke i tvivl om, hvad resten af aftenen skal stå på.

- Hvad skal der så ske resten af dagen?

- Vi skal drikke rigtig mange øl og feste. Det er alle de rigtige mennesker, der er samlet her i dag. Alle vennerne er her. Det er sjældent, det sker.

- Så vi skal bare hygge os med alle dem, have noget god mad, drikke en masse øl og kysse hinanden rigtig meget.

Ægteskabet med Nicolai Schwartz bliver Silas Holsts andet. Han har tidligere været gift med skuespilleren Johannes Nymark.

Sammen med veninden Louise Mahnkopf er trioen forældre til datteren Maggie My og sønnen Bob Jones.