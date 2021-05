Sætter til salg: Kan tjene vildt millionbeløb

25 millioner kroner.

Så mange penge skal du have op af lommen, hvis du vil have fingrene i succesforfatter Jussi Adler-Olsens Valby-villa, der netop er blevet sat til salg.

Villaen ligger i Carlsbergkvarteret og består ifølge salgsopstillingen af hele 329 kvadratmeter bolig, 156 kvadratmeter kælder samt garage og orangeri.

Ifølge salgsopstillingen får man ved køb af ejendommen derudover blandt andet 'to herskabelige stuer' samt et 'eksklusivt og specialfremstillet Uno Form-køkken'.

Kendte scorer millioner på salg af boliger.

Nicolai Glad, der er indehaver af Paulun Bolig Frederiksberg, som har boligen til salg, ser frem til at sælge boligen.

- Her har vi en enestående bolig i et af Københavns mest attraktive områder, hvor der er valgt gode holdbare materialer, er kræset for detaljerne, og hvor man får plads til at kunne udfolde sin tilværelse, mens man også har en grad af et tilbagetrukket liv. Jeg kan godt forstå, at Jussi har været glad for at bo her med sin familie, understreger indehaveren af Paulun Bolig på Frederiksberg og fortsætter:

- Boligen byder på mange muligheder, og samtidig er det en villa, der kan rumme store familier, hvor der skal forenes to husstande under ét tag. Det er også en bolig for den kræsne køber, der ønsker en bolig i særklasse, siger han videre.

Sådan ser Jussi Adler-Olsens hus ud udefra. Foto: Paulun Bolig

Kan tjene stort beløb

Jussi Adler Olsen, der især er kendt for sine krimier om Afdeling Q', og hans hustru, Hanne Adler-Olsen, har boet i huset siden 2016.

Her gav de ifølge Tinglysningen 12,5 millioner kroner.

Dermed står de til at tjene over 12 millioner på hussalget, såfremt de får boligen solgt til udbudsprisen.

Her ses en af husets stuer. Foto: Paulun Bolig

Husets spisestue. Foto: Paulun Bolig

Haven byder blandt andet på et orangeri. Foto: Paulun Bolig

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Jussi Adler-Olsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Du kan se Jussi Adler-Olsens Valby-villa lige her.