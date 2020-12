Sætter 'trolde' på plads: - Jeg fik bare nok!

Efter 21 dage uden telefon kunne Ditte Julie Jensen ikke vente med at tale med sin familie igen. Hun har nemlig været i gang med optagelser til den nye sæson af 'Over Atlanten'.

Men der ventede ikke just en positiv respons, da hun kom tilbage på de sociale medier.

- Jeg modtog beskeder om, at jeg er en dårlig mor, og det gider jeg ikke høre på, fortæller Ditte Julie Jensen til Ekstra Bladet.

Kritikken kom som følge af, at Ditte Julie Jensen har været væk fra sine børn for at være med i den kommende sæson af det populære program.

Blev for meget

Det blev for meget for den tidligere 'Den Store Bagedyst'-deltager.

- Jeg tænkte bare: 'Nu stopper festen!'. Jeg har ikke været væk i en måned for at komme hjem til ligegyldig kritik fra en fremmed dame i en Instagram-besked, lyder det.

Pausen fra de sociale medier har nemlig givet hende et nyt syn på, hvad man skal finde sig i når det gælder tonen på de sociale medier.

- Bare fordi man er et offentligt ansigt, så skal man ikke finde sig i alt. Derfor vælger jeg at sige fra og at vise, hvad jeg vil finde mig i at høre på. Jeg synes, at det er sådan en kedelig tendens. Og det bliver bare værre og værre. Jo mere glæde, lykke eller succes, man viser, jo mere skal man pilles ned, mener hun.

'Mine børn skal ikke opleve det'

Det er bestemt ikke sådan en online-verden, hun ønsker, at hendes børn skal være en del af eller gøre efter.

- Min 'Pyt-knap' eksisterer ikke længere. Man kan ikke bare vende det blinde øje til, fordi man har et vist ansvar i at sige fra, især når man har stor platform. For vi har et ansvar overfor vores børn, som også kommer på de sociale medier. Og de er født i denne digitale lomme, så de skal lære at navigere i den, og der skal vi voksne bare tale ordentligt til og om hinanden, lyder kritiken.

Hvad der får folk til at skrive negative beskeder og kommentarer, kan Ditte Julie Jensen ikke helt sætte en pegefinger på, men hun har et godt bud.

- Om det er på grund af corona, der har givet danskerne meget mere tid, kan jeg ikke helt lure, men jeg synes, at der er en ekstremt kedelig tendens til at pege fingre og skælde folk ud på de sociale medier.

Afhængig af den

Men selvom hun er træt af den måde tonen er, så er hun også afhængig af den digitale platform for at drive sin virksomhed.

- For mig er det lidt ambivalent, fordi jeg er afhængig af platformen til at promovere min virksomhed, fortæller hun.

Ditte Julie Jensen sagde farvel til sit job som advokatsekretær for at give bagværk et seriøst skud. Det har hun gjort med succes og lægger i dag navn til bageudstyr, bøger og sin egen bageklub.

I et Instagram-opslag deler hun ud af sin frustration over de negative kommentarer.