Sammen efter skilsmissen: - Vi dater ikke andre

Kendisparret Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer kunne i august dele den triste nyhed, at de havde valgt at lade sig skille efter mindre end to års ægteskab.

Siden har de ikke lagt skjul på, at de fortsat ser hinanden. For nylig var de to blandt andet på ferie sammen, og onsdag aften dukkede de sammen op til premieren på filmen 'Vildmænd'.

Følgere har længe spekuleret i, om Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer måske har fundet sammen igen - og det var da også noget, de blev spurgt ind til, da de mødte den fremmødte presse.

- Det er et godt spørgsmål. Det har vi ikke så meget at sige til, lyder svaret på spørgsmålet, om der er mere mellem dem end blot venskab.

- Det er nok fint nok at holde nogle ting for sig selv, lød det videre fra Line Hoffmeyer, mens Lasse Rimmer understreger, at de tager tingene lidt med ro.

- Men det er ikke et nej i hvert fald?

- Jeg kan sige det sådan, at jeg ikke dater andre i hvert fald, siger Lasse Rimmer.

- Det gør jeg heller ikke, fortsætter Line Hoffmeyer.

- Man kan godt kalde det her en date. Nu går vi ind og ser en film. Og grunden til at jeg elsker at gå i biografen er, at man ikke snakker så meget sammen. Så er der ingen, der kommer til at sige noget dumt, joker komikeren.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer nyder at være fraskilte. - Færre kompromiser og mere frihed, udtrykker de det grinende. Foto: Emil Agerskov

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer understregede, at deres skilsmisse ikke handlede om, at de ikke længere kunne lide hinanden.

- Det er livet, der har været lidt presset, men jeg tror aldrig nogensinde, at vi ikke har kunnet lide hinanden. Det har været svært at få alt til at hænge sammen, siger 'Stormester'-værten.

