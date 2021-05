Sammen igen - men stadig ikke veninder

Fans af bage-dronningerne Annemette Voss og Ditte Julie var noget nær ekstatiske, da de to kvinder stod frem sammen i 'Go' aften Danmark'.

Her slog de to influencere et slag for, at bare fordi man er influencer, behøver man ikke dele sine politiske synspunkter i sager som Israel og Palæstina-konflikten.

– Jeg gør det til en mærkesag kun at udtale mig med respekt for det, jeg deler. Og det her ved jeg ikke nok om, så det ville føltes hult, lød det fra Annemette Voss, der blev suppleret af sin tidligere samarbejdspartner og veninde Ditte Julie.

- Jeg er ikke den rigtige formidler. Min Instagram-profil handler om de kager, jeg laver, og ikke om politik.

Men selvom de to kvinder kunne stå sammen om netop denne sag, er de stadig ikke veninder.

Stadig ikke sammen

Det slår Annemette Voss fast over for Ekstra Bladet.

- Det er altid dejligt at stå sammen med andre omkring sager, som man brænder for - også Ditte. Jeg har stor respekt for hende, hvilket jeg har udtrykt ved adskillige lejligheder, men vi er ikke det, jeg vil kalde veninder. Vi er kolleger med alt det, som det indebærer.

De to kvinder blev meget tætte efter at have medvirket i 'Den store bagedyst' og udgav bogen 'Kagemagi' sammen.

De oprettede også en Youtube-kanal med samme navn, men i 2018 gik det galt mellem dem.

Gik galt

Her fortalte Annemette Voss til Ekstra Bladet, at de to var drevet fra hinanden.

- Det var ikke et godt samarbejde, men du får ikke mere at vide af mig - der er ikke mere at sige. Jeg tror, at den pæne historie er, at det er det.

Ditte Julie fortalte, at de to skulle videre hver for sig.

- Annemette og jeg har stoppet samarbejdet, da begge vores forretninger skulle hver til sit, og det er meget naturligt, at det går sådan nogle gange.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Julie, der ikke har nogle kommentarer til sin tv-optræden med Annemette Voss.