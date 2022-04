Der var kys og kram, da musikeren Wafande og den højgravide influencer Ana Maxime i aftes var i byen og i biffen sammen.

Parret har en noget stormfuld fortid, hvor de seneste måneder mildt sagt må have været noget turbulente med graviditet, brud og nu altså genfundet kærlighed til hinanden.

Rygterne om, at de to vordende forældre skulle have fundet sammen igen, har svirret længe, og overfor Ekstra Bladet bekræfter Ana Maxime nu, at den er god nok. Hun og Wafande har fundet melodien igen.

For en lille måneds tid siden var parret sammen til 'X Factor'. Det satte gang i spekulationerne om, hvorvidt de havde fundet sammen igen. Foto: Anthon Unger

- Vi er sammen, skriver hun kort på spørgsmålet om, hvad deres status er.

Ekstra Bladet har længe forsøgt at få en kommentar fra Wafande, men han er ikke vendt retur på vores henvendelser.

Turbulent forhold

Parret stod første gang frem som par i efteråret 2021, da en lykkelig Wafande kunne vise sin nye kæreste frem for pressen, og kort efter kunne de også dele den glædelige nyhed, at de skulle være forældre i løbet af 2022.

Der gik dog hurtigt skår i glæden, og parret brød med hinanden i slutningen af januar måned.

'Det er bekræftet. Men jeg har ingen yderligere kommentarer,' skrev Wafande i en besked til Ekstra Bladet.

Også Ana Maxime bekræftede, at hun var blevet alene med en baby i maven.

'Ja, jeg vil godt bekræfte, at jeg er single,' lød det kort fra Ana Maxime, der også lagde et billede på Instagram, hvor hun mere end antydede, at hun var blevet single.

Nu har parret, der venter en lille pige, altså fundet sammen igen her kort før, de skal være forældre sammen for første gang.

Wafande har i forvejen datteren Melodi fra et tidligere forhold, mens Ana Maxime allerede er mor til tre børn.