Sangeren Bro chokerer: Slut med alkohol og fester

Når man er popstjerne og har haft et af de største hits i Danmark - i dette tilfælde 'Sydpå', der hærgede hitlisterne herhjemme i 2018 - har man mediernes konstante bevågenhed.

Det kan den 25-årige sanger Bro med det borgerlige navn Kevin Andreasen skrive under på.

Tidligere har Ekstra Bladet bl.a. skrevet om, at Bro i sommeren 2018 skændtes med og efterfølgende slog en italiensk mand i Venedig, da Bro skulle give koncert. Selv undskyldte Bro sig med at, at han havde fået 'noget' i sin drink.

Halvandet år senere i november 2019 var den så gal igen, da Bro kom i voldsomt slagsmål på natklubben Arch i København - noget, der blev dokumenteret på video.

Kunne koste forholdet

I det hele taget har popstjernen haft svært ved at tackle berømmelsen og ikke mindst det festlige liv med masser af sprut og damer, der fulgte med.

Det har han nu taget konsekvensen af og er helt stoppet med at drikke alkohol og leve det vilde partyliv - for nu i hvert fald.

Det skyldes ikke mindste hans kæreste, Jasmin Victoria, der tidligere har deltaget i 'Paradise Hotel'. Det kunne nemlig potentielt koste ham forholdet, hvis han blev ved mine sine udskejelser, fortæller han til Ekstra Bladet, da vi møder ham og Jasmin til snigpremiere på den nye sæson af 'Ex on the Beach' sæson 7, hvortil Bro i år har leveret temasangen.

- Der var lidt for meget fest og farver, ikke? Der var lidt for meget fest og farver fra min side. Så kan jeg ikke sige så meget mere, lyder det fra Bro.

- Men der har jo været nogle episoder, som har været fremme i pressen. Du har jo haft medierne efter dig. Er du blevet mere voksen og klogere? Hvordan er Bro anno 2022?

- Jeg er blevet langt mere voksen. Jeg tager ikke i byen og drikker heller ikke, faktisk. Lige nu. Så ja, jeg er blevet mere voksen, siger Bro.

- Der er sket lidt, supplerer Jasmin Victoria.

- Jeg har også fået en kæreste, selvfølgelig. En dejlig kæreste, bryder Bro ind.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Jeg er blevet mere mode, erklærer Kevin 'Bro' Andreasen, der har droppet fest og farver for at kunne pleje forholdet til Jasmin Victoria. Foto: Linda Johansen

Mange skænderier

Årsagen til Bros beslutning ligger bl.a. i en række skænderier parret imellem, der bl.a. har haft udspring i Bros mange byture og liv med druk i weekenden. Det skabte kurrer på tråden, hvilket dokumenteres i en ny dokumentar på Discovery+, 'Bro & Jasmin', der får premiere 12. april.

Her kommer man helt tæt på parrets op- og nedture.

Det er dog ikke Jasmin, der har forbudt kæresten at tage en lille én i ny og næ.

- Det er ikke mig, der har sagt, at Kevin ikke skal drikke. Jeg tror, at nogle gange er man nødt til lige at justere lidt i tingene, og hvis det handler om at holde en lille pause med at drikke, så kan det være at det er det, der skal til, påpeger Jasmin.

- Der kunne også gå alt for meget fest og farver i den. Især under corona. Og så kan jeg ikke sige mere, fortæller Bro med et lusket grin og lader stiltiende forstå, at der har været en episode, der har skabt kæmpe drama mellem ham og flammen.

De betoner begge, at der ikke er censureret i den kommende føljeton om deres liv, og at der kommer masser af hemmeligheder frem.