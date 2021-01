Sangerinde i retten: Kæmper for sin frihed

Hendes fans undrer sig: Hvor blev hun af?

Sangerinden Sada Vidoo, blandt andet kendt fra Dansk Melodi Grand Prix i 2017, kæmpede mandag i Østre Landsret for at komme tilbage på scenen efter tre års stilhed.

Hun mener nemlig, at firmaet Cross Over ApS, som hun skrev kontrakt med i sin tid, holder hende tilbage - at de beholder hende uden at have råd.

- Jeg vil ud af kontrakten og føler ikke, det er fremmende for min karriere. De sidste tre år har jeg været stavnsbundet. Jeg kan ikke se, hvorfor de skal beholde mig. Det giver ingen mening. Jeg savner at stå på en scene, og mine fans og 'doll-believers' verden over spørger, hvor jeg er blevet af, forklarer Sada Vidoo - eller Nicole Pedersen - til Ekstra Bladet.

Den udlægning kan Cross Overs direktør, John Korsgaard Christensen, dog ikke genkende.

- Vi har en kontrakt og har investeret penge i hende. Men vi har aldrig nægtet hende at optræde - tværtimod har vi brugt millioner på at få hende ud. Vi har gjort alt for at fremme hendes karriere, forklarer John Christensen.

Forbudt at synge?

Sada Vidoo hævder, at Cross Over ApS gav hende et fogedforbud mod at optræde og spille musik uden om dem.

Sada Vidoo mener, at hun med rette opsagde sin kontrakt, som hun vurderede Cross Over havde brudt - og efterfølgende udgav en single med et engelsk pladeselskab.

- Så hyrede de en masse advokater i England til at sagsøge og stoppe pladeselskabet for at have noget med mig at gøre, siger Sada Vidoo.

Men Cross Overs direktør nægter, at der skulle være tale om fogedforbud.

- Det er en lodret løgn - og det er der så meget, der er i den sag. Vi har ikke pudset nogen som helst på nogen. Vi skrev bare til udbyderen, at hun havde en kontrakt hjemme i Danmark, lyder det fra John Christensen.

Sada Vidoo i 'X Factor' I 2016 stillede Sada Vidoo - også kendt som den levende dukke - op i den engelske udgave af 'X Factor'. Den danske sangerinde nåede på bootcamp med Sharon Osbourne som mentor, men eventyret sluttede for hende i six-chair challenge. Sada Vidoo stillede i 2017 op i Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Northern Light'.

Vandt i byretten

I 2019 kom sagen for byretten - her vandt Sada Vidoo, men Cross Over ankede dommen, og siden har Sada trådt vande.

- Jeg kæmper for mit navn, for at komme tilbage og få min frihed igen. Det er ikke okay. Jeg er dømt skakmat, og nu har det bare stået på så længe. Alle mine 'doll-believers' fortjener et svar, forklarer Sada.

Omvendt mener Cross Overs direktør, at hun selv er ude om at måtte træde vande.

- Du kan jo ikke lægge planer for en kone, der ikke vil noget. Hun har meldt sig ud af det, siger John Christensen.

Uanset må Sada Vidoo træde vande lidt endnu - indtil 15. februar, hvor der forventes at komme en afgørelse i sagen.