Sara Bro: - Det var et chok

Det var ikke lige et opkald den ellers garvede radiovært havde forventet, da radiodirektøren i DR ringede op og spurgte, om hun ikke kunne tænke sig at være den nye vært på 'Sara og Monopolet'.

Indtil da havde DR-værten Mads Steffensen haft æren af formidle danskernes dilemmaer i hele 17 år.

Til Ekstra Bladet fortæller Sara Bro, at hun var noget overrasket, da hun fik beskeden.

- Jeg skulle lige forstå det først, siger hun med et grin og uddyber:

- Jeg synes slet ikke, at det lige lå i kortene, at få sådan en opringning, og jeg bad faktisk om, om vi ikke kunne tale ansigt til ansigt om det. Men det kan man jo ikke - ud over på teams, men så aftalte vi at gøre det, lyder det.

Sara Bro var ikke i tvivl om, at hun gerne ville have stillingen, men det var alligevel et tilbud, som hun skulle sove på.

- Hun sagde en masse ting om, hvorfor jeg var den rigtige til jobbet, som jeg desværre ikke rigtig kan huske og gengive nu, men det var et kæmpe chok, fortæller hun glad.

Mads Steffensen: Jeg har fået opfyldt mine drømme

Stort chok

Det var ikke kun jobbet, der var et chok, men også kollegaen Mads' afsked.

- Det med at Mads skulle stoppe, det kom virkelig bag på mig, fortæller hun.

Mads Steffensen skal nemlig ikke længere være ved DR.

I stedet har han fået et job hos Podimo, hvor han skal lave 'Mads og A-holdet', der også bliver et program med et panel og danske dilemmaer.

- Men er du bekymret for, om lytterne så hellere vil over til Podimo, end at høre dit program?

- Nej, det er jeg slet ikke bekymret for. Forstået på den måde, at jeg godt tror, at folk kan rumme flere panelprogrammer. De kan godt lytte til begge dele. De fleste beskeder, jeg selv får for programmet 'Hjerteflimmer for voksne' er også, om vi ikke kan lave mere, så hvis man kan lide samtaleprogrammer, så kan man godt lytte til flere, forklarer hun.

Det skal Mads Steffensen nu

Fortsætter som altid

Sara Bro slår også fast, at programmet 'Sara og Monopolet' bliver, som det hidtil har været.

- Programmets format er fast. Det eneste der ændrer sig, er, at det er mig, der er vært på det.

- Kommer vi til at se nogle andre personer i panelet, når det nu er dig, der er værten?

- Jeg håber da at mange af dem, der er der nu, stadig har lyst til at være med. Men over tiden vil der da blive præsenteret nogle nye ansigter, det er klart. Sådan har det også været tidligere.

Søren Pind følger Mads Steffensen: Jeg stopper også

Selvom Sara får travlt med det nye program, fortsætter hun stadig med at lave 'Hjerteflimmer for voksne'.

- Jeg kommer stadig til at lave hjerteflimmer for voksne. Jeg er super stolt af det program, jeg laver alt på det, og jeg er virkelig glad for at kunne fortsætte med det.

'Sara og Monopolet' sendes første gang 9. januar.

Mads Steffensen færdig på DR