Saras krav til DR

Det kræver sin kvinde at overtage et af landets mest populære radioprogrammer samtidig med, at man selv er i fuld gang med et andet ambitiøst radioprogram, som man ikke har i sinde at opgive.

Heldigvis er Sara Bro ikke sådan at vippe af pinden, men hun indrømmer gerne, at det seneste halve år, hvor hun har stået i spidsen for hele to populære DR-programmer - 'Hjerteflimmer for voksne' og 'Sara og monopolet', har været travlt.

- Det har været lidt mere end en fuldtidsstilling i det her første halve år, og det er vi ved at få styr på nu. Jeg skal lige finde den der berømte work/life-balance. Jeg har ikke fået stress, men jeg er nødt til på et tidspunkt at finde tilbage til en almindelig arbejdsuge igen, siger Sara Bro til Ekstra Bladet, da vi møder hende til gallapremiere på 'Ternet Ninja 2' søndag formiddag i Imperial-biografen i København.

Sara Bro med børn og kæresten Lasse i biografen for at se 'Ternet Ninja 2'. Foto: Jonas Olufson

Ultimatum

Hun understreger, at travlheden med to samtidige, krævende jobs er hendes eget frivillige valg.

Faktisk var det hende selv, der stillede DR et ultimatum, da de pludselig bad hende træde til som Mads Steffensens afløser.

- Det var mit eget krav til DR for at sige ja til at overtage 'Monopolet', at jeg også fik lov til at beholde 'Hjerteflimmer for voksne', for det har jeg jo selv fundet på, og jeg laver alting selv på programmet, og det vil jeg gerne fortsætte med. Det er lige som en kontrakt, jeg har med de medvirkende, at de udleverer en del af sig selv, og så følger jeg det helt til dørs, siger Sara Bro og tilføjer:

- Vi har fundet en løsning, så det hele kan lade sig gøre. Jeg elsker det hele, så det føles ikke som hårdt arbejde, men det er klart, at det har været mange timer med rigtig mange ansvarsområder.