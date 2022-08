Schmeichel: - Det havde jeg svært ved

Cecilie Schmeichel, som er datter af fodboldstjernen Peter Schmeichel, har haft stor succes på de sociale medier og har i skrivende stund over 75.000 følgere på Instagram.

Inden længe skal hun forsøge, om succesen kan strække sig til dansegulvet, når hun debuterer som nydanser i 'Vild med dans' på TV 2, og influenceren er da også i fuld gang med træningen.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende til gallapremiere på filmen 'Bamse'. Og hun er positivt stemt.

- Det går rigtig godt, synes jeg. Der er fremskridt hver dag, og det er dejligt.

- Du har ikke arvet de stive fodboldben fra din far?

- Jo både og. Jeg synes bare måske, jeg er lidt tidligere ude og gøre dem lidt mere fleksible, siger hun og griner.

Vil ikke kaldes aktivist

På sociale medier og på sin blog er Cecilie Schmeichel kendt for at gøre meget ud af kropspositivisme og at sige fra over for bodyshaming, og derfor vil nogle måske kalde hende for kropsaktivist.

Det er dog ikke et ord, Cecilie Schmeichel ville bruge om sig selv.

- Jeg er ikke så god til ord som aktivist, jeg tror bare, at min mission med at være på de sociale medier, det er at få folk til at hvile mere i sig selv, have bedre selvtillid, og være selvsikker og bare tro på sig selv. Fordi det havde jeg meget svært ved i min tidligere alder, siger hun.

Blev mobbet

Og netop det med at have dårlig selvtillid kommer måske af, at influenceren ikke altid har haft en lige sjov barndom. Hun har tidligere udtalt til Se og Hør, at hun er blevet mobbet, da hun var yngre.

- Dengang jeg var barn, blev jeg mobbet rigtig meget på grund af mit udseende. Det var tegninger og historier, der blev delt rundt. Jeg kunne umuligt være Peter Schmeichels datter, fordi jeg var tyk, og han var jo sportsmand, så det gik ikke hånd i hånd, sagde hun til Se og Hør tilbage i juni.

Derfor er hendes hovedfokus heller ikke, hvilket prædikat hun har, men i stedet hendes mission om at gøre de sociale medier til et bedre sted.

- Jeg er ikke god til de der titler, men jeg er der for at prøve at gøre de sociale medier til et bedre og tryggere sted at være, især for unge mennesker, siger hun.

Cecilie Schmeichel skal i 'Vild med dans' svinges rundt på gulvet af Damian Czarnecki, som er ny professionel danser i programmet.

Du kan se Cecilie Schmeichel give den gas i 'Vild med dans', når programmet har premiere d. 9 september på TV 2 og TV 2 Play.