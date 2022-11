Schmeichel i voldsom brandulykke

Det endte med en tur på hopsitalet, da 'Vild med dans'-stjernen Cecilie Schmeichel tidligere i weekenden var et smut i køkkenet.

Det fortæller den 32-årige influencer i et opslag på sin instagramprofil.

'Vi slap med noget af en forskrækkelse, da der opstod brand i vores køkken i fredags. Alle er OK, forskrækket, men okay. Jeg måtte dog en tur på skadestuen, da jeg fik den brændende gryde med olie over mig', skriver hun og deler billeder af sin hånd i forbinding og brandhuller i sine tights.

Cecilie Schmeichel forsikrer dog sine følgere, at hun er okay efter omstændighederne og ikke skal regne med varige men efter ulykken:

'Jeg er sluppet rigtig heldigt, og mine skader på hænder og ben heler og kommer ikke til at have langvarig påvirkning. Men puha, en oplevelse!'

Cecilie Schmeichel nåede til semifinalen i årets 'Vild med dans' og dermed længere end sin far, der deltog i den britiske udgave af 'Vild med dans', 'Strictly Come Dancing', tilbage i 2006, hvor han røg ud halvvejs inde i programmet. Foto: Kenneth Meyer

Nåede semifinalen i 'Vild med dans'

Målmandsdatteren var en af de ti nydansere, der tidligere på efteråret trak i danseskoene i årets udgave af 'Vild med dans' på TV 2.

Her gik Cecilie Schmeichel hele vejen til semifinalen, der blev endestationen efter en slowfox til Britney Spears 'Oops, I Did It Again'.

- Det er okay lige nu, selvfølgelig når vi kommer hjem, så tror jeg, at det rammer lidt mere, sagde Cecilie Schmeichel til Ekstra Bladet kort efter afgørelsen.

Cecilie Schmeichel og Damian Czarnecki lå på en delt tredjeplads med Asta Björk og David Wagner, men seerstemmerne gjorde, at det var dem, der måtte forlade programmet og stille danseskoene på hylden for denne gang.

Før årets sæson fortalte hun til Ritzau, at det først og fremmest gjaldt om at komme længere end farmand.

Peter Schmeichel medvirkede nemlig i den britiske udgave af 'Vild med dans', 'Strictly Come Dancing', tilbage i 2006 og røg ud halvvejs gennem programmet - endda på sin fødselsdag.

- Jeg har altid tabt alle kampe i min familie, og derfor er det dejligt at gøre det samme som min far - og så komme længere, sagde Cecilie Schmeichel dengang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Schmeichel, der dog ikke er vendt retur på vores henvendelse.

