Scorer 40-årig fyr

I august kom det frem, at realitydeltageren Nynne Larsen og skuespiller Robert Hansen var gået fra hinanden efter en voldsepisode, hvor begge parter indrømmede, at de var oppe at slås i Spanien.

Derudover fløj beskyldningerne gennem luften det tidligere par imellem.

Men nu er der grund til at smile igen for 26-årige Nynne Larsen. Hun har nemlig en ny fyr i sit liv, som hun ikke vil kalde sin kæreste, men hun fortæller til Ekstra Bladet, at de ikke kysser på andre.

- Jeg tror, at ovenpå alle de ting, der er sket, så har jeg ikke super travlt med at få titel på. Jeg ved, hvor jeg har ham, og han ved, hvor han har mig. Den næste kæreste skal være, hvor jeg hviler 100 procent i det, så jeg har ikke travlt, og det har han heller ikke, fortæller Nynne Larsen.

'Han er gammel'

Hun beskriver den nye næsten-kæreste som sød og dejlig, men også meget privat hvorfor hun ikke ønsker at dele for meget information om ham. Lidt vil hun dog gerne sige.

- Han er gammel, griner hun.

- Han er 40. Jeg er bare til gamle mænd, haha.

Den sidste kommentar får hende til at vende øjne af sig selv.

- Min mor siger, jeg ikke må sige sådan nogle ting, når jeg er ude, haha. Men han er voksen på den gode måde, lidt drengerøv og tilregnelig mest af alt. Hvilket jeg nok har manglet.

Nynne Larsen er blandt andet kendt fra 'Divaer i Junglen'.