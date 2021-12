Scorer drømmejobbet

Lise Rønne, der er en kendt og anerkendt vært fra for eksempel 'X Factor' og Dansk Melodi Grand Prix, skifter nu over til Gyldendal, hvor hun skal være redaktør i non-fiktion.

Det oplyser tv-værten i et opslag på sin Instagram-profil fredag, og her lægger hun ikke skjul på, hvor meget det nye job betyder for hende.

'Den 1. februar starter jeg i mit drømmejob, nemlig som redaktør i non-fiktion på Gyldendal. Tænk sig, at skulle læse bøger, tale bøger og fordybe sig i bøger,' skriver hun og tilføjer til sidst:

'Tror I lige, at jeg glæder mig?'

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt Lise Rønne glæder sig til at besidde den nye stilling, kan man blot tage et kig på det billede, der følger med teksten. Her står 43-årige Rønne med armene lagt over kors og det største smil på læberne.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra Lise Rønne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets nye podcast 'Kvindetribunalet' med Anna Thygesen herunder eller i din podcastapp. I denne uge handler det om Cecilie Beck og Inger Støjberg.