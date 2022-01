Scorer en million: - Jeg er meget billig

Der findes nok ganske få danskere, der ikke har hørt om multikunstner Jim Lyngvilds udstilling 'Guld og guder', hvor kendte danske kvinder er fotograferet udklædt som såkaldte vølver.

Udstillingen, der blev voldsomt debatteret og kritiseret af flere præster, fordi en af de kvinder, som var trukket i vølve-outfittet, var kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, har trods de kritiske røster været en succes på flere fronter.

En aktindsigt, som netmediet Journalista har fået fra Museum Sydøstdanmark, viser, at Jim Lyngvild har indkasseret henholdsvis 500.000 kroner eksklusiv moms og 300.000 kroner eksklusiv moms for to udstillinger.

Dertil kommer et honorar på 10 kroner til Lyngvild per solgt billet til udstillingerne.

Over for Ekstra Bladet bekræfter museet, at beløbene er korrekte. Også Jim Lyngvild bekræfter, at aftalen med museet er som beskrevet.

Han forklarer dog, at det bestemt ikke er pengene, der er hans drivkraft.

- Jeg tænker altid over, at jeg gerne vil gøre folk klogere. Jeg tager gerne et svært emne og gør det forståeligt, og det er altid udgangspunktet for mig. Det er aldrig det økonomiske, der må være det bærende. Selvfølgelig går jeg ikke på arbejde gratis, det er der jo ingen mennesker der gør, siger Jim Lyngvild og fortsætter:

- På Nationalmuseet lavede jeg på et tidspunkt en udstilling gratis, som jeg efterfølgende har fået oplyst, at man tjente et tocifret millionbeløb på, og så har jeg bare tænkt, at det ikke var helt unfair, at jeg faktisk tog penge for at lave mine ting. Jeg vil også sige, at jeg er meget, meget billig i forhold andre, der laver udstillinger.

Ane Halsboe-Jørgensen er en af de kvinder, der er stillet op til Jim Lyngvilds udstilling. Pr-foto

En enmandshær

Jim Lyngvild forklarer, at når han laver en udstilling som 'Guld og guder' på Køge Museum, er det ham selv, der står for det hele - lige fra planlægning til PR.

- Når jeg gør noget, er jeg nærmest en enmandshær. Jeg laver også markedsføring og står på mål for, hvad folk synes om udstillingen, jeg skal kaldes alle mulige ting i medierne. Så på den måde er jeg både mediemanden og den kreative udstillingsmand, og der er da nogle andre, hvor jeg tænker, at de bliver tykt betalt for at lave - hvad?, siger Jim Lyngvild.

For Jim Lyngvild handler arbejdet med udstillinger om, at han kan få lov til at lave de ting, der interesserer ham - snarere end om at tjene penge.

- Jeg siger jo nej til rigtig mange ting. Hver evigt eneste dag siger jeg nej til udstillinger og museer, som jeg sikkert godt kunne tjene penge på, men jeg gider ikke at bruge min tid og energi på noget, som ikke interesserer mig. Jeg er ekstremt privilegeret i, at jeg får lov til at lave de ting, der interesserer mig, og hvor jeg føler, jeg kan bidrage med noget, understreger han.

Udstillingen 'Guld og guder' kan ses på Køge Museum frem til december 2023.