Scorer kassen i rekordsalg

Sangeren Christopher og modellen Cecilie Haugaard blev i 2021 forældre, og i samme ombæring købte de et labert rækkehus på Christianshavn.

I 2023 bliver parret forældre igen, og derfor har turtelduerne øjensynligt brug for at flytte i noget større.

Deres lejlighed er i hvert fald netop blevet solgt. Det skriver SE og HØR, og mægleren Nicolai Madsen bekræfter salget over for Ekstra Bladet.

Han forklarer dog, at han ikke kan komme ind på den præcise pris, der er givet for huset.

- Jeg kan bekræfte, at det er solgt, men jeg kan ikke sige andet, end at det er til den højeste kvadratmeterpris, der nogensinde er realiseret på et rækkehus i København K.

Boligen blev sat til salg for 21 millioner og nåede at være på markedet i halvanden måned, og Nicolai Madsen fortæller, at der var tre interesserede, der endte med at give et bud på huset.

Privat båd- og parkeringsplads

Parret købte som nævnt huset i 2021 til den nette sum af 17,4 millioner kroner.

Huset er 146 kvadratmeter stort og ligger på en 189 kvadratmeter stor grund på Holmen i København, hvor det pensionerede Holmens Gamle Bådeværft fra 1867 er bygget om til rækkehuse.

Huset ligger direkte ud til vandet, hvor man har sin egen private bådplads. Derudover følger der to parkeringspladser med.