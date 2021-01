Scorer kassen på sociale medier og tv

Elvira Pitzner har efterhånden skrabet en stor mængde følgere sammen på Instagram, hvor mere end 212.000 personer følger med, når hun deler opslag.

Det - sammen med deltagelsen i tv-programmer som 'Diamantfamilien' på TV2 og 'Bare Elvira' på Dplay - kaster penge af sig. Det viser det første regnskab i virksomheden Braveheart 2020 ApS, der netop er blevet offentliggjort.

Tv-programmet 'Diamantfamilien' har tidligere vundet Årets Bedste Karakterdrevne Program til Reality Award.

Silikone eller mors gode gener? Nu taler Diamant-pigerne om rygterne

Indtjeningen i firmaet, som kendissen oprettede 23. januar sidste år, kommer ifølge regnskabet fra influencer-marketing og tv-arbejde. Og det er tydeligvis noget, hun kan lave en ganske god forretning på.

Bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter som for eksempel varekøb - lyder på 1.892.510 kroner, hvilket efter skat og lønninger giver et samlet overskud på 1.407.758 kroner. Og det er noget, som rigmandsdatteren er godt tilfreds med.

'Det er bestemt ikke altid lige nemt at være mig, men hårdt arbejde, at turde tage chancer og udholdenhed må være vejen frem. Hard work pays off. Også arbejde i weekenden, hvor andre sover,' skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Beskyldes for snyd: - Det passer ikke

Sparer på lønnen

Løn er dog ikke noget, der ligefrem ruinerer firmaet.

Her har den ene ansatte, der må formodes at være Elvira Pitzner selv, fået 80.000 udbetalt i løbet af året. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 6666 kroner før skat.

Hun kommer dog ikke til at gå sulten i seng af den grund. Af overskuddet har hun nemlig udbetalt 407.758 kroner i udbytte, hvilket sender hende op på en gennemsnitlig månedlig indtjening på 40.646 kroner før skat.

Den sidste million af overskuddet lader hun stå i firmaet, hvor egenkapitalen nu lyder på 1.447.758 kroner. Hvis alt går, som hun forventer, så vokser det beløb om et år.

'Jeg er tilfreds med at være kommet godt fra start og forventer en positiv udvikling i 2021,' skriver Elvira Pitzner i en besked.