Scorer kendt erhvervsmand: Mia Wagner er smaskforelsket

Smilet hos erhvervskvinden Mia Wagner, 43, der er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule', er nok lidt større end ellers i disse dage.

Hun har nemlig fundet kærligheden og er faktisk smaskforelsket.

Det fortæller hun i et interview på netværksplatformen for investeringsvirksomheden Nordic Female Founders, som hun er medstifter af.

- Nu er jeg sådan lidt heldig, for når jeg lægger hovedet på puden, så ligger der jo en dejlig mand ved siden af mig. Så jeg sidder jo også og stråler, fordi jeg er smaskforelsket. Og det er jo altid noget, der giver dejlig energi. Så det er jeg jo glad for, siger hun i interviewet.

Til Avisen.dk har hun efterfølgende fortalt, at den mand, der kan kalde sig hendes kæreste, er den 61-årige erhvervsmand Jeppe Christiansen, der har et imponerende cv.

Han er adm. direktør og grundlægger af kapitalforvalteren Maj Invest, ligesom han besidder flere bestyrelsesposter - blandt andet er han bestyrelsesformand i Haldor Topsøe og næstformand i Novo Nordisk-bestyrelsen.

Manden der har stjålet Mias hjerte er noget af en forretningsmand. Foto: Ritzau/Scanpix

'Dejlig' kæreste

Over for Ekstra Bladet bekræfter Mia Wagner, at hun ganske rigtigt har en 'dejlig' kæreste.

Hun ønsker dog ikke at gå yderligere i detaljer om forholdet.

Mia Wagner var tidligere administrerende direktør for Freeway-koncernen, som ejes af hendes far, Morten L. Wagner.

Efter hun i 2019 gik fra sin daværende kæreste, flyttede hun fra Viborg til København.

- Efter jeg har lavet 'Løvens hule', er der også kommet mange nye muligheder herovre. Så nu kan jeg bedre gribe de vækstmuligheder, der er i København. Selvom det er svært at tale om vækst i denne coronaperiode, sagde hun i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Tilbage i januar blev Jeppe Christiansen en del af Nordic Female Founders, som Mia Wagner har været med til at stifte. Det fortalte selskabet i en pressemeddelelse.

- Vi har tidligt på vores rejse valgt at kontakte Johan Schur og Jeppe Christiansen, fordi vi kender værdien af input udefra. Vi er meget stolte af, at to så kompetente kræfter har sagt ja til at styrke fundamentet for Nordic Female Founders, sagde Mia Wagner i den forbindelse.

Men Mia Wagner har altså fundet meget end en forretningspartner i den rutinerede erhvervsmand.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jeppe Christiansen, men det har endnu ikke været muligt.

I tidligere sæsoner af 'Løvens hule' har en lang række forskellige virksomheder været forbi løverne. Nogle af firmaerne har stor succes i dag, men der er også flere, der er gået konkurs.