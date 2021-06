Scorer kendt sportsagent

Smilene er store hjemme hos den kendte fitnessinstruktør Charlotte Bircow for tiden.

Hun har nemlig fundet kærligheden.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Charlotte Bircow har kastet sin kærlighed på Per Steffensen, der er tidligere professionel fodboldspiller med en fortid i Brøndby IF. I dag arbejder han som international fodboldagent, hvor han blandt andre har Daniel Agger under sine vinger.

- Vi er meget glade for hinanden, og det er rigtig dejligt, siger Bircow, der fortæller, at de faktisk har dannet par i længere tid.

- Vi har kendt hinanden siden september, men vi har bevidst gået meget stille med dørene, for vi ville gerne være sikre på, at det var det rigtige, inden vi meldte noget ud. Vi ved nu, at det er det helt rigtige, og det er simpelthen bare skønt, siger hun og fortæller, at de har mødt hinanden igennem en fælles bekendt, og at de derefter langsomt fik et godt øje til hinanden.

Charlotte Bircow er meget glad og forelsket. Privatfoto

Til daglig bor Per Steffensen i Monaco, og de to har derfor været udfordret under coronakrisen, hvor det har været svært at se hinanden.

- Det er klart, at det har været lidt besværligt, men jeg har alligevel kunnet være en del i Monaco, så på den måde har det været fint, siger hun og fortsætter:

- Men jeg er meget glad, og det er skønt at have fundet kærligheden.

Charlotte Bircow har tidligere været gift med skuespiller og komiker Anders Bircow.