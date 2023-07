Scorer kokkens datter

Dulfi Al-Jabouri skal ikke frygte at miste appetitten lige foreløbig.

Den 32-årige Broen-skuespiller har nemlig fundet kærligheden i tv-kokken Claus Meyers datter, Elvira Meyer.

Det afslører han over for Se og Hør, der spottede svigerfar og søn sammen i mediebyen på Roskilde Festival.

- Det er en fornøjelse at have Claus Meyer som svigerfar. Vi supplerer hinanden meget godt, siger han til mediet, men vil dog ikke lade sig fotografere med kæresten endnu.

Anmelderrost

Dulfi slog igennem i Danmark i 2013 i instruktøren Michael Noers action-drama 'Nordvest' og fire år senere var han retur på det store lærred i filmen 'Underverden', der havde Dar Salim i hovedrollen.

Han har desuden spillet sammen med Pilou Asbæk i den oscarnominerede film 'Krigen' fra 2015 og DR-serierne 'Bedrag' og 'Broen'.

Udover to Bodil-priser og en oscarnominering er Dulfi indehaver af to femstjernede anmeldelser fra Ekstra Bladet.

Annonce:

Claus Meyer har kokkekunsten til fælles med sin svigersøn Dulfi Al-Jabouri. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Umulig mission

Der er også lidt at leve op til.

Claus Meyer står bag både Meyers Madhus, Meyers Deli og Meyers Bageri, er medgrundlægger og investor i Noma.

I 2021 blev han tildelt Rungstedlundprisen af dronning Magrethe for sit arbejde i den gastronomiske verden og for at have revolutioneret danskernes madkultur.

Dulfi Al-Jabouri har også forsøgt at lære kogekunsten fra sig i TV 2-programmet 'Madholdet' fra 2021.

Her kunne man følge skuespilleren på den umulige mission i forsøget på at lære kendis-vennerne Kesi, Sivas Hans Phillip, Kidd og Lord Siva at lave mad.