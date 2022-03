Scorer millioner på hussalg: - Jeg er jo ikke Joakim von And

Nogle går og venter i månedsvis - ja, nogle i årevis - på at få deres bolig solgt. Og så er der kapelmester, tv-vært m.m. James Price.

Han og konen Anette Larsen har nemlig på rekordtid fået solgt deres herskabsvilla i Gentofte, der blev afskibet lige efter, at huset kom på markedet - til udbudsprisen, vel at mærke.

Det er således solgt for knap 10 mio. kroner, og parret får dermed mere end 5 mio. kroner mere for det, end Price gav i 2009, hvor det blev købt.

Telt i Fælledparken

Men mad-connoisseuren Price ser det ikke som rede penge i hånden, forklarer han, da Ekstra Bladet slår på tråden.

- I virkeligheden kan man jo sige, at det er nogle underligt fiktive penge, man får for et hus. For medmindre man siger, at nu sælger jeg huset og så vil jeg bo i et telt i Fælledparken resten af mit liv og så leve af det, man tjener, så skal man jo ud og købe nogle nye mursten - og de er tilsvarende dyre. Så ja, man har tjent noget på salget, men de penge skal man jo så af med igen et andet sted. Det er jo ikke sådan, at jeg er Joachim von And, som bærer sække med penge hen til pengetanken og sidder og gnækker i et hjørne, griner James Price.

- I har vel også brugt nogle penge på det hus, I solgte?

- Jeg har ikke siddet og regnet sammen, hvad vi gennem de 13 år har proppet i huset af renovering, hvor der er lavet køkken, lavet bad, skiftet vinduer, repareret tage osv. Man bliver aldrig færdig med et hus. Der er altid et eller andet, hvor man siger 'ååååh, nu skal vi lige have fikset dét, og nu skal vi lige ordne dét'. Vi har boet der i 13 år, så det er klart, at man jo løbende laver ting på huset. Men vi har ikke lavet en eller anden fuldstændig crazy overhaling, fortæller kapelmesteren.

Han er ved at gøre klar til en ny omgang revy på Dyrehavsbakken nær hovedstaden, og derfor kom det hurtige hussalg som en glædelig overraskelse.

- Vi skal i gang med at lave Cirkusrevyen, så det er dejligt, at man ikke i hele prøveperioden skal styrte rundt og gøre klar til fremvisning i tide og utide. Det var virkelig praktisk og superdejligt, at vi fik solgt huset inden.

James Price har været gift med Anette Larsen siden 2012. Det er hans andet ægteskab, idet han tidligere var gift med Kirsten Iversen fra 1992 til 2008. Nu flytter de snart fra Gentofte til Hørsholm. Foto: Hening Hjorth

Rutefart op ad trapperne

James Price og fru Anette kan samtidig ånde lettet op, for de tog chancen og købte deres nye hus i Hørsholm, inden de var kommet af med det gamle.

- Jeg vil sige, at det fornuftige selvfølgelig altid er at sælge først. Men nogle gange finder man noget, hvor man siger 'uuuuh, det dér tikker simpelthen af i så mange bokse i forhold til lige præcis det, vi så frygteligt gerne vil have fat i'. Så må man enten have is i maven og håbe, at det ikke er blevet købt af andre, inden man har fået solgt sit gamle, eller også må man sige 'damn - vi må altså hugge til og så håbe på, at det går'. Og det gjorde det, gudsketakoglov, siger Price, som ser frem mod nye omgivelser.

- Jeg glæder mig sådan til at komme derop. Det er en beslutning, vi har talt om i et års tid eller to, hvor vi gerne ville finde noget, der måske er lidt mere praktisk. I det gamle hus har vi en kæmpe kælder, der er proppet med alt muligt, man har fået samlet sammen, så det var fast rutefart op og ned af trapperne med alle mulige køkkenmaskiner og andre ting. Og så var der en ekstremt stor have, som er vidunderligt smuk, men hvis ikke man har virkelig god tid, så bliver det sådan en, hvor man tænker 'wohoooooo', nu burde man rende rundt med trillebør og rive, fortæller James Price.