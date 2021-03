Scorer millioner: Sælger til overpris

14 dage.

Så kort tid skulle der gå, før kendisfrisøren Dennis Knudsen kunne sætte et 'solgt'-skilt op i vinduet på sin luksuriøse penthouse-lejlighed på femte sal nær Fisketorvet i København.

Boligen var udbudt til salg for 16,9 millioner kroner, men Dennis Knudsen endte i sidste ende med at sælge boligen for intet mindre end 17,4 millioner kroner.

- Det er gået superstærkt denne gang, efter det ikke gik så godt, da jeg havde den til salg for otte-ni måneder siden. Men denne gang var lejligheden solgt efter 14 dage, så det er bare skønt og fantastiske nyheder, siger Dennis Knudsen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Dennis Knudsen prøver igen

- Det er jo også dejligt, at jeg kan sælge den for 17,4 millioner, når prisen oprindeligt var mindre. Det har vist sig at være den helt rigtige tid for mig til at sælge. Der har været rift om boligerne, og der har samtidig ikke været mange penthouse-lejligheder til salg. Så det er skønt, siger han videre.

Her ses Dennis Knudsen med sin søn, Lucas, da han blev døbt i september 2019. Foto: Anthon Unger

Tjener stor sum penge

Dennis Knudsen har da også tjent et fornemt beløb på lejligheden, som tidligere ad flere omgange har været forgæves til salg.

Dennis Knudsen betalte i 2018 knap 15,5 millioner kroner for lejligheden, der tæller hele 213 kvm. Han flytter derfor fra boligen med en fortjeneste på næsten to millioner kroner.

Dennis Knudsen, der i 2019 blev far til sønnen Lucas ved hjælp fra en rugemor, har længe haft et ønske om at flytte fra sin penthouse på femte sal for i stedet at komme tættere på jorden i samme bebyggelse.

Snart bliver han far for anden gang, og det har givet ham endnu mere lyst til at rykke til en anden bolig. Han er nemlig bange for, at hans børn falder ned fra den høje penthouse-lejlighed, der blandt andet har to tagterasser.

Frustreret Dennis Knudsen: - Jeg er røvsur og harm

- Jeg føler ikke, at jeg kan bo her med to små børn. Det er simpelthen ikke en løsning for mig, siger han og fortsætter:

- Derfor har jeg også kig på en af de andre lejligheder i den anden blok, hvor Lucas' vuggestue ligger, og som ligger længere nede. Den er 50 kvadratmeter mindre, men det gør mig intet. Der er stadig masser af plads. Hvis alt går, som det skal, så bliver det min inden længe, og så flytter jeg forhåbentlig snart. Det sidste skal bare lige falde på plads.

