Scorer millioner: Sælger villa til 16,5 millioner

Finn Nørbygaard og hans hustru, Hanne, skal så småt gøre klar til at pakke flyttekasserne og finde et nyt hjem.

Deres 231 kvadratmeter store villa i Holte er nemlig blevet solgt uden så meget som én krones afslag i prisen. Det skriver SE og HØR.

Oplysningerne bekræftes af tingbogen, hvor det fremgår, at de nye købere har betalt udbudsprisen på 16.500.000 kroner.

Helt travlt får entertaineren og hustruen dog ikke med at pakke boligen ned. De nye ejere skal nemlig først overtage nøglerne 1. juni 2022, fremgår det af tingbogen.

Parterne indgik ifølge tingbogen allerede handlen 30. juli i år, og Finn og Hanne har altså fået et år til at finde et nyt hjem at bo i.

Finn Nørbygaard og familien i 2014. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Finn Nørbygaard betalte i 2005 12,3 mio. kr. for villaen.

Siden 2010 er det Hanne Nørbygaard, der har stået som ejer af luksusboligen, efter hun købte den for 8,5 millioner kroner, da Finn Nørbygaard mistede en formue på Stein Baggers svindel med IT Factory.

69-årige Finn Nørbygaard og den 15 år yngre Hanne blev gift i 2008. I 2012 meldte parret ud, at de skulle skilles. De kunne dog ikke undvære hinanden, og allerede året efter kunne de fortælle, at de havde fundet sammen igen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Finn Nørbygaard, men det har endnu ikke været muligt.

Finn Nørbygaard har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han græd fra morgen til aften, da han i 2008 mistede alt, hvad han ejede og havde. Læs den historie her.