Scorer milliongevinst

Sarah Zobel fik 10,6 millioner kroner for sit byhus

Sarah Zobel har scoret lidt af en gevinst på at være ejer af et næsten 300 år gamle byhus på Gernersgade i Indre København.

Huset, som hun selv købte i slutningen af 2017 for 8,8 millioner kroner, har hun netop solgt videre med en pæn fortjeneste. Det viser oplysninger fra tingbogen.

Her fremgår det, at hjemmets nye ejere har betalt 10,6 millioner kroner for det 132 kvadratmeter store hjem.

Det er et nedslag på 400.000 kroner i forhold til den pris, Sarah Zobel oprindeligt bad om, men hun kan altså alligevel stikke 1,8 millioner kroner i lommen i overskud efter salget.

Nyt liv i Vedbæk: Køber villa til 13,7 millioner

Nyt liv i Vedbæk

Sarah Zobel havde da heller ikke grund til at trække salget i langdrag.

Kendte danskere scorer millioner ved bolighandler. Se nogle af dem her.

Året startede den 47-årige psykolog, forfatter og tidligere model nemlig med at lægge 13,7 millioner kroner for et nyt hjem i Vedbæk, som hun overtog 1. februar, og som skal danne ramme om hendes nye liv.

'Nyt år. Nyt hus. Og nyt liv i nye rammer,' skrev hun 1. februar på Instagram, hvor hun med et hashtag slog fast, at hun var glad.

Gave fra graven: Sælger for 150 millioner

Ekstra Bladet har også for nylig beskrevet, hvordan Sarah Zobel - sammen med sine søskende - desuden har scoret en pæn milliongevinst som en del af arven fra søskendeflokkens far, Peter Zobel, der gik bort i 2017.

Dengang efterlod han sig blandt andet en ejendom til børnene, som for nylig blev solgt til Coop Danmark for 150 millioner kroner - og i den forbindelse scorede de en gevinst på 103,5 millioner kroner til deling.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sarah Zobel i forbindelse med flytningen, men det har ikke været muligt.