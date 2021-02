Scorer mystisk kvinde: Derfor er vi ikke kærester

Den færøske realitystjerne Teitur Skoubo, der vandt den danske udgave af 'Paradise Hotel', har fundet kærligheden igen efter forholdet til Christel Trubka gik i vasken.

Tidligere har han fortalt til Ekstra Bladet, at han var begyndt at se en kvinde, og nu føler han sig klar til at fortælle mere om den mystiske kvinde.

- Vi talte i weekenden om, at vi ikke ser andre, så nu er vi eksklusive, siger Teitur Skoubo over telefonen til Ekstra Bladet.

Her afslører han også, at kvinden, der er i starten af 20'erne, bor på Færøerne, hvor han netop nu befinder sig.

- Hun bor på Færøerne, og vi har kendt hinanden i mange, mange år. Jeg ved ikke, hvorfor vi lige er begyndt at ses nu. Hun var single, jeg var single, så den lå til højrebenet, griner han.

Ser en ny

Hurtigere end ventet

Et decideret par vil de dog ikke kalde sig endnu. Der er blandt andet det bump på vejen, at de bor i hvert sit land.

- Så vi tager det bare stille og roligt. Det går faktisk hurtigere, end vi havde forventet, men vi har det bare godt sammen og føler ikke et behov for at kaste en titel på med det samme, siger han.

Smart trick: Sådan narrer de dig

Teitur Skoubo vil endnu ikke afsløre hendes identitet, men siger at det i hvert fald ikke er en, som den gængse dansker kender. Da han er meget aktiv på sociale medier, og de tit er sammen, går der nok ikke længe, før han er klar til at afsløre identiteten.

- Hun bor på Færøerne. Du bor i Danmark. Hvad er fremtidsperspektivet i det her?

- Det har vi ikke snakket om endnu, men jeg kommer tilbage til Danmark, når der åbnes op igen. Lige nu ser vi bare tiden an. Det med at bo i hvert sit land er ikke så spændende, men mit arbejde er fleksibelt, og vi kan jo besøge hinanden i længere tid ad gangen, siger han og understreger:

- Jeg flytter ikke til Færøerne.