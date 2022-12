Scorer ny værtsrolle

'Søndag 1. januar lancerer DR P1 og jeg et nyt program: Akkurat'.

Direkte fra 14 til 16 sender DR P1 en søndagsavis i flere sektioner. Den første time vil handle om dansk politik, og den anden vil handle om den globale dagsorden. Sådan skriver Clement Kjersgaard på sin Twitter profil.

Over for B.T. fortæller Clement Kjersgaard, at ideen er at lave en søndagsavis på radio.

- Det var jo interessant at gå tilbage til det at lave radio, og så fik jeg denne her idé i efteråret, fordi jeg simpelthen synes, der er så meget at snakke om, diskutere og dække – både i forhold til dansk politik, men også i forhold til det globale billede, siger Clement Kjersgaard til mediet.

Programmet vil vil tage fat i større temaer og spørgsmål og vil nødvendigvis ikke gennemgå den forgangne uge.

