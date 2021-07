Scorer nyt job

Miriam Zesler lægger 'Presselogen' og NEWS på hylden. I hvert fald for en stund

Miriam Zesler, der normalt kan ses som vært på TV 2 NEWS og 'Presselogen', skifter nu over til hovedkanalen TV 2 og indtager det store studie som vært på TV 2 Nyhederne.

- Jeg er bare megaglad, og jeg ser frem til at kunne fyre den af i det store studie, fortæller Miriam Zesler til Ekstra Bladet.

Miriam Zesler har første arbejdsdag 16. august frem til slutningen af september.

Selv ser hun frem til at prøve kræfter af i det store studie - også selvom det er tidsbegrænset.

- Det skyldes, at der mangler værter på hovedkanalen. Poul Erik Skammelsen skal dække nogle ting i udlandet, og nogle andre værter er udlånt til at dække andre projekter, og så ville TV 2 gerne have mig derover.

Skal til Odense

Det betyder altså også, at den 42-årige studievært kommer til at skulle skifte arbejdspladsen i København ud med Kvægtorvet i Odense.

Om Miriam Zesler gerne vil fortsætte som vært på TV 2 Nyhederne fremover vides endnu ikke.

- Indtil videre så hedder det, at alle rykker tilbage til sine vante pladser, når september er gået. Jeg bor jo og arbejder i København, så det har jeg slet ikke overvejet, forklarer hun.

- Jeg prøver hverken at tage sorger på forskud eller lave tankespind for mig selv. Jeg tager det, der ligger konkret foran mig og tænker: Det bliver spændende. Det glæder jeg mig til, fortæller hun.

Holder pause

Mens Miriam Zesler arbejder i Odense frem til slutningen af september, kommer hun ikke til at være en del af 'Presselogen'.

- 'Presselogen' laver jeg sammen med Anne Vig og Charlotte Beder, så jeg går ud fra, at de dækker ind undervejs, fortæller hun.

- Og ellers er NEWS jo befolket med mange dygtige værter, som kan tage over, hvis vagtplanen ikke kan hænge sammen, fortæller hun med et grin.

- Jeg holder i hvert fald en lille pause fra 'Presselogen'.