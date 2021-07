Scorer nyt job

Når gæsterne fester løs på hotellet i Mexico under optagelserne på 'Paradise Hotel', kan det for mange være et dejligt afbræk fra hverdagen.

Det ændrer dog ikke på, at hverdagen venter hjemme i Danmark igen på den anden side, og for mange af de medvirkende betyder det, at de skal ud at finde sig et job, så der er råd til hygge, fest og farver.

Mens Nicklas Busk Andreasens storebror, Kevin - bedre kendt som sangeren Bro, kan leve af sin musik, har Nicklas efter sin 'Paradise'-deltagelse været nødt til at finde et arbejde. Og her glæder han sig bestemt til at starte.

- Jeg har fået arbejde på en fritidsklub, hvor jeg starter som pædagogmedhjælper fra 1. august. Det glæder jeg mig meget til. Det bliver herre fedt, fortæller han glad til Ekstra Bladet.

- Først skal sommerferien nydes. Lørdag tager jeg til Kroatien med min familie, så det bliver rigtig lækkert. Ida skal også med, forklarer paradisoen og refererer til kæresten, som også har medvirket i denne sæson af TV3-programmet.

Ida og Nicklas havde mødt hinanden inden deltagelsen i 'Paradise', men er først blevet kærester efterfølgende. Foto: Linda Johansen

- Jeg var stresset

Mens Nicklas inden længe starter på nyt job, er Ida derimod lige stoppet på sit.

- Det trængte hun til, da hun har arbejdet 37 timer om ugen det sidste lange stykke tid, og hun har været træt konstant. Så det er godt til hende, lyder det fra Nicklas.

- Jeg var stresset, og det var kun et midlertidigt job, så nu må vi se, hvad fremtiden bringer. Lige nu aner jeg det ikke, ferien skal bare nydes, forklarer Ida.

Parret bor ikke sammen endnu, men ses stort set hver dag, da de bor i nærheden af hinanden.

- Det går virkelig godt. Det kunne faktisk ikke gå bedre, fortæller en glad Nicklas.

