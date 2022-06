Scorer nyt job

Hun er kendt for roller i både film og tv-serier, men fra næste år kan skuespiller Bodil Jørgensen skrive endnu en titel på sit cv.

I sommeren 2023 får hun nemlig debut i Cirkusrevyen. Det oplyser den historiske revy i en pressemeddelelse.

Her skal Bodil Jørgensen fra 8. maj indtage scenen på Bakken sammen med både erfarne kræfter og nye ansigter. Med på holdet er nemlig Niels Olsen, Niels Ellegaard og Merete Mærkedahl, der alle tidligere har været en del af revyen.

Derudover debuterer skuespiller Mads Knarreborg sammen med Bodil Jørgensen.

'Vi har sammensat et hold, der repræsenterer tradition og fornyelse i Cirkusrevyen. Der er skuespillere, der gennem de sidste mange år har stået på scenen i teltet, som vi har krydret med helt nye kræfter i Cirkusrevy-sammenhæng. Sammen med vores nye instruktør og kapelmester er Cirkusrevyen 2023 i trygge hænder, og jeg glæder mig meget til at se, hvad holdet byder på', siger Cirkusrevyens direktør Torben Pedersen i pressemeddelelsen.

Lårklaskende latter

Selvom Bodil Jørgensen er ny i Cirkusrevyen, er komik ikke fremmed for den 61-årige 'Badehotellet'-skuespiller.

Blandt andet kunne hun i flere sæsoner opleves i satireserien 'Rytteriet' sammen med Rasmus Botoft og Martin Buch. Og hun glæder sig til at kaste sig ud i komikken igen.

'Når jeg cykler en tur gennem Dyrehaven i det smukke morgenlys, er der plads til masser af tanker. Når gæsterne går fra skoven og ind i Cirkusrevyen, håber jeg, vi kan give dem en oplevelse, der giver stof til eftertanke, som de kan tage med sig ud i skoven på vejen hjem. Jeg glæder mig til at vise publikum det daglige og genkendelige, de kan spejle sig i, sammen med det rørende og det, der får dem til at klaske sig på lårene af grin. Det sammenspil er det, revyen kan, som et af de få steder', siger Bodil Jørgensen i pressemeddelelsen.

Næste års hold kommer til at bestå af både nye og erfarne kræfter. Pr-foto

I spidsen for Cirkusrevyen kommer instruktør Joy-Maria Frederiksen til at stå. Hun har dog allerede erfaring med jobbet, da hun trådte til og hjalp i årets sæson, hvor Lisbet Dahl måtte trække sig på grund af sygdom.

Også revyens orkester får ny leder i form af pianist Joakim Pedersen, der overtager rollen som kapelmester.

Billetsalget til næste års Cirkusrevyen starter 1. juli.