Scorer nyt job

Oh Land, der bærer det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, har fået sig et nyt job

Det er ikke længe siden, at sangerinden Oh Land fortalte, at hun godt kunne finde på at gøre comeback bag dommerbordet i 'X Factor'.

- Hvis jeg blev spurgt, så kunne jeg da godt, sagde Oh Land, der bærer det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, til Her og Nu og tilføjede, at TV 2 ikke havde ringet og tilbudt hende tjansen.

Til gengæld har Unicef ringet og tilbudt hende et job. I en pressemeddelelse offentliggør organisationen nemlig, at sangerinden er deres nye ambassadør, hvor hun særligt vil have fokus på ligestilling og pigers rettigheder, herunder uddannelse.

- Vi har alle drømme - uanset hvor vi kommer fra i verden. For mig er det så vigtigt, at vores børn får muligheden for at udleve deres drømme. De muligheder giver vi dem bedst ved at sikre deres fundamentale rettigheder, som bl.a. uddannelse. Uddannelse er et af de mest grundlæggende skridt på vejen mod ligestilling - og det glæder jeg mig til at kæmpe endnu mere for sammen med UNICEF, udtaler Oh Land i pressemeddelelsen.

Unicefs ambassadørkorps tæller en lang række kendte danskere. Blandt andet Youtuberen Rasmus Brohave, tidligere vejr-vært Cecilie Hother og fodboldspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Oh Land sad ved dommerbordet i 'X Factor' igennem tre sæsoner fra 2019 til 2021.