Scorer rolle i storfilm: - Kæmpe optur

39-årige Pilou Asbæk er absolut ikke færdig på den internationale filmscene efter sin medvirken i bl.a. 'Game of Thrones'.

Nu er meldingen nemlig, at den anerkendte danske skuespiller også skal spille en central rolle i filmatiseringen af Stephen Kings roman 'Salem's Lot' fra 1979.

Det skriver The Hollywood Reporter.

I filmen vil seerne kunne opleve Pilou Asbæk i rollen som Richard Straker, der er ven af vampyren Kurt Barlow, som hærger en landsby.

Da Ekstra Bladet fanger Pilou Asbæk til en kommentar, lægger skuespilleren ikke låg på sin glæde over at have fået rollen.

- Jeg er vanvittig taknemmelig og stolt. Det siger sig selv. At få lov til at spille en karakter i et Stephen King-univers er altid meget specielt. Og dette er ingen undtagelse, siger han og fortsætter:

- Jeg har været fan siden barnsben, og nu skal jeg så filme 'Salem’s Lot', som er en af hans tidlige bøger. Det er vist nok det, man kalder kæmpe optur.

Pilou Asbæk i 'Game of Thrones'. Foto: HBO

Lå ikke i kortene

Selvom den succesfulde skuespiller har været en del i udlandet de senere år, har han stadig ikke helt hittet ud af, hvordan Hollywood hænger sammen. Derfor kom det også bag på ham, da han fik tilbudt rollen, afslører Pilou Asbæk.

Men når det så er sagt, har skuespilleren alligevel en velbegrundet teori:

- Jeg var til casting til filmen 'IT' for mange år siden som klovnen Pennywise. Jeg gik all in og lavede fuld makeup og tossede helt ud. Absolut vanvittigt og sjovt.

- Jeg fik selvsagt ikke rollen, men lavede åbenbart så godt et stykke arbejde/usletteligt indtryk på godt og ondt, at instruktøren og caster vendte tilbage for nogle uger siden for at tilbyde mig rollen som Richard Straker, siger en taknemmelig Pilou Asbæk.

Nyt standpunkt

Da Pilou Asbæk i sin tid søgte mod udlandet som dansk skuespiller, havde han ellers svoret, at han aldrig ville spille hverken nazi-soldat, zombie, kliché-russer eller vampyr.

- Hvad kan jeg sige, man har vel et standpunkt, til man tager et nyt. Også kaldet 'fuld plade' i skurk, siger han.