Scorer stort millionbeløb

I november kom det frem, at grevinde Alexandra endelig kunne juble og sige farvel til sin villa i Nordsjælland efter lidt mere end tre år på adressen.

Hun havde nemlig fået solgt sin 60'er-villa på Vilvordevej i Charlottenlund efter lidt over ti måneder på markedet.

På daværende tidspunkt fremgik det dog ikke, hvad hun havde fået for ejendommen.

Nu er det endelige skøde blevet offentliggjort i Tinglysningen, og det viser, at grevinde Alexandra fik 13.750.000 kroner for huset.

Grevindens hjem kom på markedet i januar for 14.995.000 kroner hos liebhavermægleren Kristian Lützau. Dermed har grevinden givet køberne et afslag på 1.245.000 kroner.

I 2017 gav grevinde Alexandra 9.950.000 kroner for villaen, der tidligere har været ejet af fodboldlegenden Preben Elkjær.

Alligevel tjener den 57-årige grevinde et klækkeligt beløb på 3,8 millioner på hussalget, hvis man regner eventuelle renoveringer og andre forbedringer med.

De nye ejere får med villaen et 215 kvadratmeter stort hjem, som har seks værelser, en sydvendt terrasse og en dobbelt garage.

Huset i Charlottenlund er blevet solgt med en stor fortjeneste. Foto: Lützau.dk

Nyt hjem i hovedstaden

Grevinden kommer trods salget ikke til at stå uden tag over hovedet. Hun har nemlig allerede fundet et nyt hjem; en lejlighed midt i København tæt på Kongens Have og Marmorkirken.

Storbylejligheden ligger i Salomon Palæ - en herskabelig ejendom fra 1867 - og har et boligareal på 168 kvadratmeter, som grevinde Alexandra ifølge Boliga.dk købte tilbage i januar for 11,6 millioner kroner.

Hun gav altså godt og vel 69.000 kroner for hver kvadratmeter i den fire værelses store, nyistandsatte ejerlejlighed - noget over gennemsnittet for det dyre boligområde København K, hvor de solgte ejerlejligheder i år har indbragt en kvadratmeterpris på 62.200 kroner.

Grevinde Alexandra var gift med Prins Joachim fra 1995 til 2005, og sammen har de sønnerne Prins Nikolai på 22 år og Prins Felix på 19 år. I dag er hun kæreste med den danske forretningsmand Nicolai Peitersen.