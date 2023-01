Se årets vildeste show: Få adgang her

I aften bliver der igen sendt en stor, fed fuckfinger til kultureliten, når Reality Awards bliver afholdt for 10. gang.

Og bliver det bare halvt så underholdende som de foregående år, skal det nok blive en aften fuld af nøgenhed, snav, druk, vindere, tabere, grin og gråd.

Og du kan selvfølgelig se det hele eksklusivt og direkte her på ekstrabladet.dk, hvor vi er med fra rød løber, selve showet og efterfesten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

AFTENENS PROGRAM

KLOKKEN 18.15-20.00:

DIREKTE FRA DEN RØDE LØBER

- se med gratis på eb.dk

KLOKKEN 20.00-22.00:

REALITY AWARDS 2023

- se med på Ekstra Bladet+

FRA KLOKKEN 22:

AFTER PARTY!!!

- se med på Ekstra Bladet+

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ejer og arrangør Kit Nielsen glæder sig til jubilæumsudgaven af det storslåede show.

Annonce:

- Jeg har altid sagt, at mit show er en fuckfinger til den højpandede kulturelite, og det er det stadigvæk. Jeg vil gerne have, at man tager realitygenren mere seriøst, sagde hun tirsdag til Ekstra Bladet.

Og hun synes, at der er sket meget siden den spæde start for 10 år siden.

- Dengang var reality meget ilde set. Pressen ville stort set ikke skrive om det, og produktionsselskaberne ville ikke hylde deres egne deltagere. Men udviklingen siden dengang har været helt fantastisk - nu er reality jo overalt, både i medierne og på de store tv-stationer.

Køb adgang til REALITY AWARDS 2023 her!

Ventetiden kan du fordrive med at bladre igennem dette galleri. ADVARSEL: Det er ikke er for sarte sjæle, ligesom aftenens show nok heller ikke bliver det.

MEGA-galleri: De frækkeste billeder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør Christel og Nicklaes fra 'Ex on the beach' tale ud om deres utroskabs-drama i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app. Begge to og Line Maria var i november til samme julefrokost, hvor Ekstra Bladet også deltog.