Se billederne: Drømmebryllup i Marbella

Jens Dalsgaard, også kendt som Jens 'The Beast', havde aldrig planer om at skulle giftes, men hvis han nu absolut skulle, så skulle det være under varme himmelstrøg med solnedgangen i baggrunden.

Frygten om en skilsmisse var det eneste, der holdt Jens 'The Beast',tilbage.

- Men tanken voksede i mig, og jeg vidste, at min skønne kæreste Frederikke var min eneste ene. Der var ingen tvivl. Pigen, der gav mig noget at elske. Hende, der kunne rumme mig trods alle mine fejl og mangler, siger Jens The Beast til Ekstra Bladet.

Tequilashot før det store spørgsmål

'The Beast' har haft en kriminel fortid med stoffer og våben. Derfor troede han aldrig, han skulle blive til noget eller, at amor ville ramme ham med sin pil.

- Ceremonien gik intet mindre end perfekt. Vi havde en tjener klar med et tequilashot til Frederikke, inden hun sagde JA, og vores gæster var flade af grin.

Annonce:

- Der sad jeg for enden af vores bord med den smukkeste brud omgivet af vores familie og venner, som alle var rejst hele vejen til Spanien for at fejre vores kærlighed, siger Jens 'The Beast'.

Aldrig været så nervøs

Alt var planlagt ned til mindste detalje og intet var overladt til fantasien.

- Dagen kom, og vi rejste til Marbella, og vejret var smukt. Lige indtil dagen før brylluppet, hvor der var skybrud, lyn og torden.

Det trodsig vejr forsatte lige indtil det øjeblik, hvor parret blev viet, og skyerne trak sig fra hinanden, mens solen skinnede frem. Det var et magisk øjeblik, som Jens beskriver det.

- Mine knæ rystede, jeg var tør i munden, og jeg havde det som første gang, jeg skulle på en date, siger Jens 'The Beast' om de få minutter, før bryllupet startede.

Drømmebryllup i Marbella

Fuld skærm

Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto

Hvad går tre-dages-reglen ud på? Og virker dickpics nogensinde? Det svarer Jeppe Bøg Risager og Mantas fra 'Fboy Island' på i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app