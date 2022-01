Se billederne: Ree i grimt uheld

Janni Ree troede, at hendes mand havde fået hjertestop, da han pludselig gik i gulvet i lufthavnen i Nairobi

Karsten Ree er trådt ind i 2022 med et udseende som en bokser.

Den 76-årige rigmand har fået sig to blå øjne og et stort sår i panden efter et dramatisk styrt.

Hans kone, forsidefruen Janni Ree, fortæller til Ekstra Bladet, at hun fik noget af et chok, da Karsten Ree styrtede i gulvet, da parret var på vej på nytårferie på Seychellerne.

Det var i lufthavnen i Nairobi, at Karsten Ree faldt så uheldigt, at han hamrede hovedet ned i stengulvet.

- Jeg så ikke, hvad der skete. Pludselig lå han der bare. Jeg troede, at han havde fået hjertestop, siger Janni Ree, der ilede hen til sin mand, for at se, hvad der var sket.

En noget forslået udgave af Karsten Ree. Privatfoto

Det samme gjorde det vennepar, som Ree er ude at rejse med.

- Og hun faldt præcis samme sted og slog sit knæ voldsomt, fortæller Janni Ree.

Ved nærmere eftersyn gik det op for Janni Ree, at de begge var faldet over en umærket jernstang mellem to stole.

- Ingen af dem havde set stangen og faldt over den. Da jeg kom hen til Karsten, var der blod på gulvet fra et sår i panden, og han havde en stor bule. Han ramte simpelthen ned i gulvet med panden først, fortæller hun.

Karsten Ree var rundt på gulvet efter faldet, men nogen piveskid er han ikke. Han forsikrede sin kone om, at han var ok, og derfor steg de ombord på flyet mod deres feriedestniation.

- Da vi kom op i luften, begyndte bulen at vokse. Da vi lander tre en halv time senere, havde han en kæmpe pande, der gik ud over øjnene. Han ligner ham fra 'Skønheden og udyret', siger Janni Ree.

Hun vil gerne have sin mand tilset af en læge på Seychellerne, men Karsten Ree insisterede på, at han var ok.

- Siden er det ligesom trukket ned over øjnene, og han er blevet helt blå. Men han siger, at han har det fint har var i hopla i aftes, da vi fejrede nytår, siger hun.

Karsten og Janni Ree fejrede nytår på Seychellerne. Privatfoto

- Men det er sgu synd for ham. Han ar virkelig været uheldig. Jeg håber og tror på, at 2022 vil bringe noget held, siger Janni Ree.

I efteråret var både hun og Karsten ramt af corona. Samtidig måtte Karsten akut opereres i det ene øje, da han fik nethindeløsning.

Karsten Ree har gennem længere tid kæmpet med helbredsmæssige udfordringer. For at få det bedre har han taget alternative metoder i brug. Se billederne af Rees iglebehandling her og læs ham fortælle om, hvorfor han lod dyrene suge hans blod.