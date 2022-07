Se Casper Christenses vilde millionvillaer

Isabel og Casper Christensen flytter meget, fordi Isabel Christensen elsker at indrette. Nu viser parret hjemmet frem

Farverne på væggen er nøje udvalgt. Det samme er møblerne. Og lexington puderne i sofaen.

Der er på alle måder stil over det hjemme hos stjerneparret Isabel og Casper Christensen, hvor det er førstnævnte, der står for indretningsdelen.

- Det er Isabel, der står for indretningen, siger Casper Christensen til Ekstra Bladet, der har fået lov til at vise billeder af, hvordan parret - eller Isabel Christensen - har indrettet deres palævilla i Hornbæk, og deres tidligere villa med havudsigt, der lå i nordsjællandske Ålsgårde.

- Vi flytter meget, fordi jeg synes, det er så fedt at indrette, fortæller Isabel Christnensen.

Og netop det med at flytte, er parret i gang med for tiden. De har nemlig købt en landejendom i Tikøb nær Helsingør i Nordsjælland på en grund, der er intet mindre end 48.636 kvadratmeter.

- Det nye hus blev færdig i fredags, siger Isabel Christensen, der godt kan lide at totalrenovere den bolig, som parret skal bo i.

- Møblerne står klar, tilføjer Isabel Christensen.

For nye møbler skulle der til. Parrets palævilla i Hornbæk er - ligesom den forrige - nemlig solgt møbleret.

- To gange er vores hjem solgt fyldt møbleret, siger Isabel Christensen, der ligeledes fortæller, at selvom det er hende, der totalt står for indretningen, så er hun og 'Klovn'-aktuelle Casper Christensen på linje, når det kommer til, hvordan der skal se ud.

- Vi er meget enige, men jeg går meget mere op i det. Han har tusind andre ting, fortæller Isabell Christensen, der tilføjer, at selvom Casper Christensen ikke har indflydelse på indretningen, så har han indflydelse på valget af bolig.

Parret boede cirka to år i det nordsjællandske Ålsgade, inden de rykkede til palævillaen i Hornbæk, hvor de ligeledes boede i to år. Nu gælder det så Tikøb tæt Helsingør, som parret overtager 1. august i år.

