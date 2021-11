Se Dennis Knudsens nye luksusvilla

Jagten efter drømmehuset er endelig indstillet for Dennis Knudsen, der efter mange måneders søgen har fundet et hus i Korsør, som han er faldet pladask for.

Det skriver Se og Hør.

Det er da også en glad mand, der løfter røret, da Ekstra Bladet ringer til ham onsdag.

- Nu skal jeg ud og bo, hvor der er strand, skov, luft og masser af græs til børnene. Det er et luksus hus med alt, hvad der skal være: pool, biograf, fitnesscenter - det er så dejligt, fortæller han og fortsætter:

- Der kommer mere ro og tryghed på livet, fordi børnene kan løbe ud og lege på græsplænen, og jeg kan holde fast i at bade i havet hver morgen. Men jeg kender slet ikke Korsør, så det er et spændende eventyr.

Villaen i Korsør har både en pool, biograf og et fitnesscenter. Foto: Lilienhoff

Selvom Dennis Knudsen ikke kan få armene ned over sit nye hus, som han flytter ind i til december, har det ikke helt været uden betænkeligheder.

- Jeg kan ikke bare gå ned i min salon, som jo ligger i København. Det skal planlægges meget mere nu, men når man har små børn, skal livet alligevel planlægges hele tiden, fortæller han og tilføjer, at han vil være i hovedstaden to til tre gange om ugen.

Der er højt til loftet og meget lyst, som det kan ses her på billedet. Foto: Lilienhoff

- Nu har jeg boet i København de seneste ti år, men før det boede jeg i Taarbæk i et hus helt ude ved vandet med egen badebro, og jeg kan godt mærke, at jeg har savnet at bo tæt på vandet, uddyber kendisfrisøren.

Dennis Knudsen afslører også, at han har givet hele 13 millioner kroner for den 300 kvadratmeter store villa i Korsør, og at han har solgt sin lejlighed i København for 11,5 millioner kroner - et regnestykke, der går nogenlunde op.