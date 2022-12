Se det ske: Stortuder efter kindkys

Det var ikke sparsomt med følelser, der løb gennem kroppen på den blot 21-årige danske fuldtidsstreamer Jacob 'Jaxstyle' Krull fredag aften.

Her lykkedes det ham at indsamle intet mindre end en million kroner til Psykiatrifonden, som han har et helt særligt forhold til, fordi han gennem sin stream er i kontakt med mange unge, der har psykiske problemer.

Kindkys og gråd

Da Ekstra Bladet besøgte den populære streamer fredag aften, havde Jacob krydset den magiske grænse på en million kroner et par timer forinden. Men Ekstra Bladets mand skulle da ikke snydes for at se, hvordan det øjeblik udspillede sig.

- Så kommer min mor lige over og giver mig et kindkys, og så flyver pollentallene op, forklarer JaxStyle, mens han viser et klip, hvor tårerne vælter ned af hans kinder.

Kort forinden var farmand brudt ud i det, der ligner en improviseret jubeldans i baggrunden.

Du kan se klippet over artiklen.

Annonce:

Historisk bedrift

I skrivende stund har hovedpersonen indsamlet mere end 1.130.000 kroner.

En historisk bedrift, idet det er den største personlige indsamling i Psykiatrifondens historie. Det skal nu fejres behørigt.

- Jeg skal DJ heroppe i lejligheden og spille noget musik og have det sjovt sammen med nogle kammerater, og så skal vi slutte det hele af med en omgang fyrværkeri nede på Aalborg havnefront klokken 23, fortæller han Ekstra Bladet udsendte, der foretog interviewet på Jaxstyles livestream.

Humøret virkede til at være i top til trods for, at Jaxstyle kort forinden havde bandet over, at Ekstra Bladet ikke gad at skifte et billede af ham, der var taget i begyndelsen af 2021.

- Jeg fornemmer, I gør det med vilje, for I har skiftet det på artiklen men ikke på forsiden, siger Jacob i interviewet til Ekstra Bladets fotograf, der faktisk tog det gamle billede i sin tid.

'Skal vi så ikke til at få taget nogle nye billeder?

- DET SYNES JEG!, lød det prompte svar fra streameren.

21-årige Jaxstyle betragter 19-årige Jaxstyle på forsiden af eb.dk. Foto: René Schütze

Annonce:

21-årig dansker: Indsamler over en million til psykiatrien