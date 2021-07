Se Frøken Nitouche 60 år senere

Der er cirka 60 år imellem de to fotos af Frøken Nitouche, og det er nærmest ikke til at se.

Lone Hertz giver den lige før pausen i Harmoniens Revyperler i Rødvig endnu en gang som den udødelige klosterfrøken, der springer ud som vovet kabaretsanger i terrængående uniformsjakke og strømpeben.

Ind kommer den nu 82-årige skuespiller med stortrommen og synger ’Krik, krak hurra soldat, gå på kammerat. Lad den store tromme brumme, bom bommelum bom bom’

Tina Grunwald fra 'Amorin' har lavet en nøjagtig kopi af den 'uartige uniform, som Lone Hertz bar i Nitouche-filmen. Foto: Privat

En tekst halvdelen af Danmark nærmest kan i søvne.

Og herefter udbryder hun: ’Nu orker jeg ikke mere. Der er pause’.

Evigt unge Lone

Det er så fint fundet på i Rødvig, og Tine Grunwald, som ejer ’Amorin’ har lavet en perfekt kopi af det gamle kostume fra Frøken Nitouche-filmen.

Det var ikke kun Dirch Passer, der kastede beundrende øjne på Lone Hertz i Nitouche-filmen. Foto: Saga Film

Rigtigt mange kan sikkert ikke fatte, hvordan en 82-årig kan hoppe i en præcis kopi af et mere end 60 år gammelt kostume, men Lone Hertz’ forklaring er lige til.

– Jeg vejer lige under 53 kg. Jeg tror egentlig , at det er lidt mindre end den gang. Men da jeg hader at skulle ud og købe nyt tøj, har jeg holdt øje med min vægt igennem alle årene, ler hun.

Faktum er, at Lone Hertz hver morgen går på vægten, og har hun taget på, ryger det af med det samme.

Kun få kalorier

– Den lidt hurtige forklaring på, at jeg har kunnet holde min vægt er: at det bare gælder om at have problemer nok. Og dem har jeg haft rigelig af i min tid. Hertil kommer, at jeg lever sundt – dog uden at være fanatisk – og sidst men ikke mindst, fik jeg mit immunforsvar ødelagt i 1998 i forbindelse med en vaccination. Det betyder, at jeg f.eks. ikke kan sidde og dele en flaske vin med nogen, for så ville jeg ryge til udpumpning. Alt det sammenlagt gør jo, at jeg ikke får mange kalorier, og derfor heller ikke tager på.

– Hvis ikke jeg i flere omgange havde været udsat for stormflod og indbrud, ville jeg have haft alt mit tøj fra et helt li, siger Lone Hertz. Foto: Philip Davali

Lone Hertz mener, at hun har sin fars gener, og at det er fundamentet for hendes fysik.

Konfirmationskjolen stjålet

– Hvis ikke jeg i flere omgange havde været udsat for stormflod og indbrud, ville jeg have haft alt mit tøj fra et helt liv. Men selv min fantastiske konfirmationskjole, der faktisk lignede en brudekjole, er blevet stjålet – at den var pakket fint ned, hjalp ikke. Så tyven har vidst, hvad han gik efter. På samme måde er det gået med en smuk taske med sølv på, som jeg fik af Clara Pontoppidan og et sølvcigaretetui med ord af Poul Reumert. Tyvene går målrettet efter klenodier. Vor Herre mener tilsyneladende ikke, at jeg skal gå og lune mig med alle de mindeværdige ting, smiler hun trist.