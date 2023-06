Se videoen: Minister overraskede på Copenhell

Det var navne som Mötley Crüe, Def Leppard, Ghost, Gojira, der i år skulle stå for at sætte ild til Copenhell.

Men også landets kulturminister, Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, fik gjort sit for at få gang i Helvede. Det skete, da han begav sig op på scenen i Biergarten-teltet for at kaste sig ud i hittet 'Fear of the Dark'

- Jeg går rundt med arrangørerne, der fortæller mig, at der i Biergarten-teltet er tusinde mennesker, og hvis man kan synge, så kan man få lov til at komme op på scenen og synge, og før jeg ved af det, står jeg på scenen, fortæller kulturministeren til Ekstra Bladet.

- Jeg er jo en skaldet mand, så jeg har svært at ryste håret, men der var god stemning, og jeg rammer jo næsten tonerne, tilføjer Engel-Schmidt med et glimt i øjet, og fortæller, at han flere gange i privat regi har gæstet metalfestivalen, der huserer på Refshaleøen i København.

Privat danner kulturminister Jakob Engel-Schmidt par med Camilla Søe. Foto: Tariq Mikkel Khan

Gulvet brast sammen

Det var dog første gang, at kulturministeren gav den gas fra scenen. Men måske han gør det igen næste år. Invitationen er i hvert fald allerede i hus, fortæller ministeren.

Jakob Engel-Schmidt er ikke den første minister, der kaster sig ud i sang på en scene. Sidste år var landets statsminister, Mette Frederiksen, til Dansktopfestival, hvor hun overraskede som gæstesanger på scenen sammen med frontmand Johnny Hansen og resten af det populære dansktopband, Kandis.

Showbiz-makkerparret fremførte Kim Larsen-klassikeren 'Tarzan Mama Mia'.

Også Danmarks miljøminister, Magnus Heunicke, kan sætte gang i festen. Senest satte han så meget gang i en fest, at gulvet braste sammen.

Det skete til årets Folkemøde, hvor ministeren gav den gas med et dj-show.