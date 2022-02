Sebastian Klein: - Gjaldt bare om at tjene penge

- Jo hurtigere jeg løb, jo flere penge kunne jeg tjene, og jeg tjente masser af dem.

Sådan lyder det fra tv-vært, skuespiller og forfatter Sebastian Klein i det nye afsnit af 'Bense på farten'.

Her fortæller han om et tidligere arbejdsliv, hvor det vigtigste var at tjene penge.

Han var selvstændig, og på det tidspunkt i hans liv gjaldt det kun om at tjene mange penge. Det ekstreme fokus på at tjene penge førte til en konstant travlhed i Sebastian Kleins liv - og endte i sidste ende med stress.

- Penge kom først, men tæppet blev revet væk under mig, siger Sebastian Klein

Tog styringen

Sebastian Klein ønsker ikke at kommentere præcist på, hvor mange penge han tjente i den travle periode af sit liv.

- Jeg kan ikke sige, hvor mange penge det præcist var, jeg ved det heller ikke, men jeg tjente lige pludselig mange penge, fortæller Sebastian Klein til Ekstra Bladet.

Sebastian Klein måtte opgive det travle liv, da han fik stress. Foto: Nanna Navntoft

Mentale problemer

Jagten efter penge, sammenblandet med forældrenes død, førte til mentale problemer for Sebastian Klein, der endte med sammenbrud, medicin og indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Derfor er det i dag meget vigtigt for ham, at han sætter sig selv og sin familie først i stedet for at tjene penge.

- De mentale problemer er noget, jeg frygter skal komme tilbage, og jeg er derfor meget bevidst om, hvor meget jeg arbejder, og hvor meget tid jeg har til mig selv og min familie. Det har jeg ikke været førhen, fortæller Sebastian Klein i 'Bense på farten'.

I dag er han ikke så interesseret i at tjene penge.

- Det der pengefokus opstår, når man finder ud af, at man kan tjene penge. Men på et tidspunkt finder man ud af, hvad der egentlig er noget værd, og for mit vedkommende er det ikke at tjene penge. Man skal selvfølgelig kunne overleve, men for mig handler det i højere grad om at finde ud af, hvad man vil bruge sit liv på, og hvad har man af prioriteter - og i hvilken rækkefølge, siger Sebastian Klein.

Bense på farten er lavet af tv-værten Thomas Bense og sendes søndag kl. 10 på Pixel.tv.