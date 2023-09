Seere raser: Laver grin med fagforeninger midt i konflikt

Mandag løb femte afsnit af efterårets omgang 'Spise med Price' over skærmen. Og her sender brødrene Price et par vittigheder efter fagbevægelsen, med alt hvad den indebærer af tillidsfolk og arbejdstidsregler.

Det sker midt i den igangværende konflikt, som deres restaurant Brdr. Price befinder sig i.

Tidligere på året opsagde restauranterne Brdr. Price og A Hereford Beefstouw nemlig deres overneskomst med 3F.

I stedet foreslog restauranterne ifølge 3F en aftale, hvor lønstrukturen ændres, hvilket ifølge 3F's beregninger kommer til at betyde, at de fuldtidsansatte ufaglærte tjenere går 30 procent ned i løn, hvilket svarer til knap 11.000 kroner om måneden.

Det er altså den tvist, nogle mener, at brødreparret kommenterer i det seneste afsnit af deres programrække, der har kørt siden 2008 og nu er nået til sin 15. sæson.

Sådan så det ud, da brødreparret i 2008 havde premiere på deres dengang ny program 'Spise med Price'. Foto: Jonathan Bjerg Møller

Gør grin med fagbevægelsen

For 'Spise med Price' er kendetegnet ved, at Adam Price og James Price ofte har små indslag i form af sketches eller andre påhit undervejs i programmerne, hvor det er tydeligt, at de to spiller fiktive versioner af sig selv.

Og i begyndelsen af afsnittet ankommer makkerparet således dalrende til optagelserne hen ad eftermiddagen, mens man må forstå at kameraholdet har ventet på stjernerne siden 08.30 om morgenen. Og med udsigt til at optagelserne skal vare til ud på natten, udtrykker programmets tilrettelægger bekymring for arbejdstidsreglerne og frygter en arbejdsdag på 18 timer.

- Ja, men altså vi er jo ikke i noget forbund. Vi er jo bare os selv, lyder det tørt fra Adam Price i programmet.

Senere i programmet ringer det, der skal forestille at være en tillidsmand fra DR for at klage over kameraholdets arbejdstider.

Herefter giver Adam Price den som ond boss:

- Det opkald giver anledning til et stort spørgsmål: Hvem af dine folk har sladret? Den kan I lige tage. Der er nogen, der har ringet. Hvem er det brodne kar?

Brødrene Price har tre restauranter med navnet Brdr. Price. I København K, i Herning og som set her i Tivoli i København. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix

Vrede følgere

De små stikpiller har på Adam Prices Instagram-profil sat sindene i kog hos flere, som mener, den slags vittigheder er upassende.

'Alt det snak om forbund og overenskomster er ikke sjovt. Der er simpelthen dårlig humor, og kommer ikke os ved', skriver en.

'Hold 'skidt og kanel' hver for sig. Arbejdstidsregler og fagforeninger passer slet ikke ind i jeres skønne serie', lyder det fra en anden.

'Et fint program, hvor filmen pludselig knækker og brænder af. Særligt set i lyset af, at I ikke længere har overenskomster på jeres egne restauranter. Der mistede jeg lige noget for jer', skriver en tredje.

Filmet før konflikt

Adam Price svarer i kommentarsporet, at indslagene om fagforeninger skal ses som en ironisk joke og 'intet, der skulle tages alvorligt'.

Han skriver videre, at 'programmet er optaget, før forhandlingerne med 3F og vores restauranter brød sammen', hvorfor der altså ikke har været en intention om at latterliggøre den verserende konflikt:

'Vi ville aldrig drømme om at gøre grin med en igangværende overenskomst-situation. Vi joker alene - og ret uskyldigt - med klicheen om institutionen DR og arbejdstider etc. Og det synes jeg er ret tydeligt i programmet. Det kan undre mig lidt, at der er folk som tror, det er virkelighed og alvor', skriver han.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Price-brødrene.