Seere undrer sig: 'Hvor fanden blev du af'?

Tidligere tv-vært Felix Smith var i mange år fast inventar på sendefladen, men da han under coronapandemien mistede sin far, tog han sit liv op til revision og valgte værtsjobbet fra til fordel for en karriere som selvstændig.

Selvom han altså ikke længere står i front for programmer som 'Top Gear' eller 'Danmark har talent', har han været tilbage på skærmen, blandt andet i programmet 'Til middag hos', som blev sendt tidligere i år.

Ifølge hans Instagram onsdag deltager han også som i den nye sæson af 'Alle mod alle' på discovery+, der har premiere til efteråret.

'Det har været en fest at lave', skriver han til et billede, hvor han kæmper mod Anders Lund-Madsen.

Alligevel er der ifølge Felix Smith seere, der undrer sig og savner ham på skærmen, fortæller han i et nyt interview med Euroman.

- Jeg kunne godt mærke i starten, at de seere, der har syntes, at det var hyggeligt at se mig på skærmen, har mødt det med en vis undren: 'Hvor fanden blev du af?'. Jeg synes ikke, at jeg skylder at gå ud at forklare mit jobskifte til hele Danmark, bare fordi jeg har haft et offentligt arbejde i mange år, siger han til Euroman.

Kan selv bestemme

Ikke desto mindre forklarer Felix Smith i interviewet en hel del om jobskiftet. Blandt andet fortæller han, at skiftet fra tv-vært til tøjdesigner har givet ham mere frihed og selvbestemmelse, og at han føler sig 'mere voksen', end han nogensinde før har gjort.

46-årige Felix Smith designer nu blandt andet tøj til hundeluftere, der forhandles via hjemmesiden doagcoach.dk, som han også er medejer af.

Han råder i interviewet andre til at at følge deres mavefornemmelse og springe ud i et karriereskift, hvis de går rundt og føler, at de ikke får det ud af livet, de gerne ville.

