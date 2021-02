Seerne raser mod realityprogram

Et hold af 12 kendte danskere er lige nu aktuelle i discovery+-programmet 'Stjerner i trøjen', hvor de frivilligt indvilliger i at hoppe i militæruniformen på Frennenæs Kaserne.

En af deltagerne er skuespilleren Ali Sivandi, der i øjeblikket bliver bombarderet med beskeder fra seere og fans, der er sure over, at han ikke er synlig nok.

- Mine følgere har svært ved at forstå, hvorfor jeg - som den eneste af deltagerne - ikke er tagget. Mange af mine følgere er unge, der ser op til mig, heriblandt danskere med en anden etnisk baggrund. De bliver frustrerede og anser det som fordomsfuldt, idet jeg er den eneste i programmet med en anden etnicitet end dansk, siger Ali Sivandi.

På Discoverys outdoor-kampagne for programmet er seks ud af 12 deltagere repræsenteret sammen med de to værter fra programmet.

Foto: Privatfoto

Discovery Networks Danmark fortæller til Ekstra Bladet, at plakaten er lavet ud fra almindelige overvejelser om grafisk udtryk, og hvad der kan klemmes ned på den sparsomme plads.

- Med min platform er jeg forpligtet til at være en form for repræsentant for disse unge mennesker. Derfor bringer jeg denne debat, siger Ali Sivandi og tilføjer:

- Jeg vil ikke trække racismekortet, fordi jeg føler mig dansk, men jeg er den eneste mørkhåret og den eneste, der ikke bliver nævnt.

Foto: Privatfoto

Seerne er ikke tilfredse

Ali Sivandi er ikke den eneste, der finder de manglende tags usædvanligt. Flere fans har fundet frem til tasterne.

'I til grin Discovery. Fucking amatør tjeneste, manden var den eneste der gav lidt til programmet. Tror uden pis det lort falder med 50% i seertal uden lige, fordi hold da kæft der ikke meget content i de andre', skriver en bruger.

'Usmageligt fra jeres side at slet ikke nævne en primær karakter som Ali Sivandi i programmet. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvad foregår der?', skriver en anden.

Foto: Privatfoto

Der er ikke hold i det

Discoverys kommunikations- og PR-direktør, Lena Bøgild, fortæller, at der ikke er noget at komme efter.

- Vores SoMe-afdeling forsikrer, at vi har tagget alle deltagere på de forskellige SoMe-posts. Det er en af de måder, vi promoverer vores programmer på sociale medier og omfavner vores deltagere. Derfor er Ali Sivandi, ligesom alle andre deltagere i ’Stjerner i trøjen’, også blevet tagget. Hvis de her tags er forsvundet, har vi ikke nogen god forklaring på, hvordan det skulle være sket. Det er ikke noget vi har været inde over, siger hun.

Lena Bøgild har været i kontakt med deres SoMe-ansvarlige og fortæller, at den eneste måde, man kan få tags til at forsvinde, er ved, at den, der tagger, fjerner det, eller at personen, der er blevet tagget, enten fjerner eller ikke har godkendt tagget.

- Vi er kede af og en smule forundret, hvis Ali har fået indtrykket af, at han er uønsket. Det passer bestemt ikke. Det er der ikke noget hold i.