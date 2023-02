Selskab sendt til tvangsopløsning: - Det er en fejl

Parrets holdingselskab er sendt til tvangsopløsning, og hjemmesiden for deres rengøringsselskab er nede. Der er dog ingen sammenhæng, siger Jackie Navarro og forsikrer, at alt er i skønneste orden

Jackie Navarro overraskede sidste år, da hun fortalte Ekstra Bladet, at hun ville åbne et rengøringsfirma.

Kort efter gik Renalet i luften, men siden har der været rimeligt stille omkring rengøringsselskabet, som hun stiftede med sin kæreste, Rasmus, og Morten Egelund Jensen, som dog forlod selskabet fem måneder senere.

Her trådte Jackie Navarro ind i direktionen sammen med kæresten, som de også ejer alene gennem deres holdingselskab, JR Møller Holding ApS.

Fremtiden er dog umiddelbart uvis for Renalet. Hjemmesiden er i øjeblikket nede, og holdingselskabet er ved at blive lukket ned, efter Erhvervsstyrelsen 7. februar bad skifteretten om at tvangsopløse det.

Følgende besked har på det seneste mødt kunderne, når de har åbnet Renalets hjemmeside.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen, der viser, at årsagen til tvangsopløsningen er det manglende regnskab for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Regnskabet skulle have været afleveret senest 2. januar, og to dage efter blev parret advaret om, at det manglede. Det skete i en mail fra Erhvervsstyrelsen, hvor der samtidig blev truet med bøder og tvangsopløsning.

'Hvis vi ikke har modtaget jeres årsrapport senest den 01-02-2023, vil vi uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden,' lyder det i beskeden.

Men regnskabet udeblev altså fortsat.

Jackie og Rasmus kan stadig nå at redde selskabet. Det kræver dog, at de får styr på dokumenterne og indsendt regnskabet, ligesom de skal betale de afgifter, de er blevet pålagt på grund af forsinkelsen. Det beløb kan maksimalt stige til 3000 kroner pr. person.

Det skal de gøre, inden skifteretten færdigbehandler tvangsopløsningen - og allersenest 8. maj.

'En fejl'

Og selskabet skal nok blive reddet.

Sådan er meldingen fra Jackie Navarro, da Ekstra Bladet onsdag ringer til hende for at høre, hvad der sker.

- Det lyder underligt, men det har jeg intet hørt om, lyder det først fra Jackie Navarro, der kort efter vender tilbage.

- Nu har jeg undersøgt det lidt nærmere, og der er sket en fejl med revisoren, siger hun.

- Så firmaet eksisterer fortsat, men revisoren har glemt at aflevere regnskab?

- Jahhh ...

- Jeres hjemmeside er også nede. Er det tilfældigt?

- Ja, det er sjovt, at det sker samtidig. Det ligner, at den er blevet hacket, siger Jackie Navarro.

Hun forsikrer om, at alt er i skønneste orden, og at der kommer styr på det snarest, hvorefter driften genoptages.

Der er heller ikke tale om, at parret har planer om at lukke rengøringsselskabet Renalet, der er ejet fuldt ud af holdingselskabet.

Jackie Navarro fortæller, at der er godt gang i rengøringsfirmaet. Der går dog lang tid, inden offentligheden får mulighed for at se det. Renalet ApS skal nemlig først aflevere regnskab ved udgangen af 2023.

