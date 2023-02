Sender advarsel: - Røvirriterende og belastende!

Dennis Knudsen har - ligesom flere andre kendte - for nylig oplevet, at en svindler forsøger at narre hans kunder

'ADVARSEL!!'

Sådan startede Dennis Knudsen tirsdag et opslag på Instagram, hvor han advarede sine kunder om, at en person misbrugte hans navn og forsøgte at narre dem fra penge på sociale medier.

Onsdag aften satte han nogle flere ord på den irriterende situation, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til filmen 'Kysset' af Bille August.

- Jeg har prøvet det før, og det er jo røvirriterende, at folk misbruger ens navn. Jeg prøver bare at råbe højt om det, så de loyale kunder, jeg har, ikke ryger i og får delt et link, som kan skade deres profiler, lød det fra ham.

Dennis Knudsen fortæller, at han har fået henvendelser fra fem, der har mistet penge i forbindelse med svindlen, men han ved ikke, hvor meget det drejer sig om.

Dennis Knudsen havde veninden Elisabeth Dalsgaard med på den røde løber. Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at han tidligere har meldt den slags til politiet. I øjeblikket holder han og samarbejdspartnerne dog lige øje med, om denne situation udvikler sig, inden de beslutter, om der skal ske mere.

- Det er jo ikke kun på den her måde, ens navn bliver misbrugt. Der har også været andre henseender af mere krænkende adfærd, hvor folk sender private billeder til andre og udgiver sig for at være mig, siger Dennis Knudsen og tilføjer:

- Det er røvirriterende og belastende, men man har jo ikke noget valg. Det er sådan, det er, og man kan jo bare lade det gå og gøre opmærksom på det. Hvis folk er i tvivl, kan de kontakte min salon, så de er sikre på, at det er mig, og at tingene er, som de skal være.