Sender særlig hilsen til dansk kendis

Den britiske popkanon Robbie Williams har brugt de seneste dage på at tunere Danmark rundt med sin 'XXV Tour' med koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.

Og i et nyt opslag på Instagram takker han de danske fans, der mødte op for at støtte deres idol ved den københavnske koncert.

'København, du blæste mig bagover i går! Tak for et fantastisk show', skriver Williams i sit opslag, hvor han står sammen med den tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel, som også får et hilsen med fra sangeren.

'Dejligt at se dig, Peter Schmeichel'.

På Cecilie Schmeichels Instagram-profil finder man ligeledes et billede, hvor hun ligesom sin far står sammen med entertaineren.

Skuffet anmelder

Da Robbie Williams gav koncert i Royal Arena i København i mandags, var det med en optræden, der blev kvitteret med én enkelt stjerne af Ekstra Bladets anmelder.

I anmeldelsen blev sangeren kaldt 'et afdanket fortidslevn i København'. Mens showet ifølge anmelderen 'på karakteristisk vis var en anstrengt øvelse i at aflede opmærksomheden fra musikken'.

Skulle du - i modsætning til Ekstra Bladets anmelder - have lyst til at opleve Robbie Williams på dansk jord, så har du muligheden på Heartland Festival, hvor Robbie Williams er et af hovednavnene. Her spiller han lørdag 10. juni.